 

Школьник из Краснодара перепел хит SHAMANа “Я русский” для участников спецоперации

07.12.2022, 15:33, Разное
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Краснодарский школьник Илья Шишкин, участник группы “Млада”, исполнил песню Ярослава Дронова (SHAMAN) “Я русский” с группой “RYA.bit”. Клип был снят в краевом центре и за один день набрал почти 5 тысяч просмотров. В кадре можно увидеть собор Александра Невского, а также памятники основателям казачества на Кубани.

Илье 11 лет, он является участником вокальной студии “Золотая нота” при ДК “Прикубанский”. В настоящее время он занимается с Юлией Роцко. Как говорят знакомые, мальчик настоящий патриот и очень талантлив. Илья смог выучить песню всего за один день, после чего самостоятельно придумал движения для своего клипа. “Родилась звезда”, эту фразу я услышала от акушерки вскоре после рождения Ильи. Мама Ильи Лилия Шишкина также рассказала, что он так громко закричал, вытянул ноги и руки. С тех пор он начал петь. Он попросил принять его в музыкальную школу, когда ему было всего шесть лет. Там он обучался игре на фортепиано. Хотя его приняли почти сразу, большинство детей поступают туда после семи лет. Уроки пения он начал брать в 9 лет. Интересно отметить, что кроме Ильи в их семье никто профессионально не занимается музыкой.


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