Чиновник из Москвы перепутал Монголию с Бурятией и чуть не отправил силовиков на разгон протестующих в Улан-Баторе

Россия чуть не оказалась в центре международного скандала – высокопоставленный чиновник из Москвы приказал немедленно подавить беспорядки в столице Монголии Улан-Баторе. Позже выяснилось, что он перепутал его с Улан-Удэ, и был не в курсе.

Инцидент произошёл 7 декабря. Как сообщают источники, утром у командующих силовыми структурами Иркутской области и Бурятии был разговор на повышенных тонах с начальником из Москвы.

– Скорее всего, он посмотрел новости, увидел беспорядки, услышал, что там против коррпуции и воровства протестуют, и у него щёлкнуло. Начал звонить всем на местах, всех на уши поставил, сказал, чтобы немедленно выдвигались и не церемонились ни с кем, к вечеру чтобы Улан-Батор сидел спокойно на пятой точке, а зачинщиков этапировать в Москву. Это я цитирую его, – рассказывает наш собеседник.

Слушать возражения чиновник не захотел. Когда ему напомнили, что Улан-Батор находится в Монголии, он ответил: «Улан-***тор! У нас что, Монголия уже на особом положении, ****? Вы там все совсем ******? Если вы у себя, ****, не наведёте порядок, наводить порядок будет федеральный центр, *****». Силовики уже начали готовить экспедицию в соседнее государство, но в последний момент чиновник сам перезвонил им и переспросил, является ли Улан-Батор вторым названием Улан-Удэ.

Выяснив, что город находится не в Бурятии, а Монголия – независимое государство, начальство дало отбой, сделав ремарку о том, что «Горбачёв, сука, наворотил дел, теперь *** поймёшь, где кто».

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