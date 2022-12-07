 

Ума Турман, Кэти Холмс, Пит Дэвидсон и другие на вечеринке Chopard в Нью-Йорке

07.12.2022, 14:57, Разное
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Минувшим вечером ювелирный дом Chopard открыл новый флагманский бутик на знаменитой Пятой авеню в Нью-Йорке. Гостями мероприятия стали звезды Голливуда Ума Турман, Кэти Холмс, Пит Дэвидсон, Лив Шрайбер, а также модель и мать основателя Tesla и Space X Илона Маска Мэй Маск и другие селебрити. Неудивительно, что большинство звезд решили поддержать бренд и надели на вечеринку украшения Chopard.

Отметим, что для комика Пита Дэвидсона это весьма редкий публичный выход и первое появление на светском мероприятии после новостей о романе с Эмили Ратажковски.

Кэти ХолмсПит ДэвидсонУма ТурманЛив Шрайбер и Мэй Маск


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