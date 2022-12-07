 

США открестились от попыток нанести удары по российским аэродромам

07.12.2022, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Вашингтоне заявили, что не «поощряли» украинцев к атакам по целям в глубине российской территории и «не предоставляли им для этого возможности», пишет Die Welt. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен. В американском Госдепартаменте даже не исключают, что Киев может быть не причастен к недавним нападениям на российские аэродромы, но эксперты считают иначе.


AP

В Вашингтоне завили, что не причастны к недавним украинским атакам с использованием дронов по целям в глубине российской территории, пишет Die Welt. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: «Мы не поощряем украинцев наносить удары по территории РФ и не предоставляем им для этого возможности». Но важно понять, что «ежедневно переживают украинцы из-за продолжающейся российской агрессии», — добавил он.

По российской информации, в понедельник в результате попыток атаки с использованием беспилотников по аэродромам в Центральной РФ погибли три человека и повреждены два самолёта. Киев пока что никаких заявлений по поводу произошедшего не делал.

Спикер Госдепартамента США Нед Прайс не исключает, что украинцы могут быть не причастны к этим нападениям: «Мы предоставляем Украине только то, что ей необходимо для защиты от российской агрессии на своей суверенной территории, украинской земле». Эксперты же считают, что Киев мог осуществить атаки по аэродромам, используя БПЛА советской разработки, а не многомиллиардное оборудование, которое ему предоставляют западные союзники.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11.22 / Елена Летучая, Татьяна Михалкова, Мария Кожевникова и другие гости благотворительного вечера в Санкт-Петербурге

29.07.22 / Госдолг Германии достиг исторического максимума, превысив 2,3 триллиона евро

30.06.21 / Центр Гамалеи запустит в Москве мобильные пункты вакцинации “ГамВаген”

24.12.20 / Каникулы в тепле: Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и отправились во Флориду

02.08.22 / В технопарке “ЗИЛ” создадут более тысячи рабочих мест

11.08.21 / Визажист Сердар Камбаров: о работе со звездами, трендах макияжа и шоу “Перезагрузка”

09.09.20 / Селена Гомес рассказала о своих beauty-процедурах и личной жизни: “Все мои бывшие считали меня сумасшедшей”

21.05.22 / Как мексиканец вступил в бой с пришельцами

29.01.21 / Дело о похищении человека инопланетянами

26.12.21 / Как включить в свой гардероб трендовую зимнюю одежду женщинам 50+: советы и примеры известных блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика