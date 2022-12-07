Мнение: Кузница криминальных кадров?

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что «в результате слаженных оперативно-розыскных действий» обнаружен и задержан преступник в камуфляже и с пулеметом, который накануне открыл огонь по полицейским.

Задержанный – 38-летний Павел Николин, который неоднократно был судим за кражи и разбои. В марте 2016 года он ворвался в салон микрозаймов в Уфе и, угрожая сотруднице офиса ножом, забрал больше четырех тысяч рублей и убежал. А через несколько Николин ограбил уже другой офис, где похитил больше 13 тысяч рублей.

Тогда же в 2016 году Нилина осудили за разбой. Он отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане. Там его, якобы, завербовали в ЧВК «Вагнер». Но Николин передумал воевать и, прихватив оружие, сбежал.

Евгений Пригожин пообещал, что ЧВК «Вагнер» проведёт расследование, был ли подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске её бойцом.

Не удивлюсь, если в результате расследования выясниться, что Павла Нилина исключили из списков личного состава ЧВК «Вагнер» «за плохое поведение». Мол, Нилин еще в октябре сдался в плен украинцам. А в Ростовскую область его уже Украина забросила….

Мне вот интересно, сколько еще таких «диверсантов» отобрали в колониях кадровики ЧВК «Вагнера»? И не выглядит ли ЧВК «Вагнер» в свете истории Павла Нилина кузницей криминальных кадров? В колонию Нилин отправился за преступление, совершенное при помощи ножа. А в ЧВК ему доверили пулемет….

Фотография с места задержания Павла Николина отсюда

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