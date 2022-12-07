 

Мнение: Кузница криминальных кадров?

07.12.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что «в результате слаженных оперативно-розыскных действий» обнаружен и задержан преступник в камуфляже и с пулеметом, который накануне открыл огонь по полицейским.

Задержанный – 38-летний Павел Николин, который неоднократно был судим за кражи и разбои. В марте 2016 года он ворвался в салон микрозаймов в Уфе и, угрожая сотруднице офиса ножом, забрал больше четырех тысяч рублей и убежал. А через несколько Николин ограбил уже другой офис, где похитил больше 13 тысяч рублей.

Тогда же в 2016 году Нилина осудили за разбой. Он отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане. Там его, якобы,  завербовали в ЧВК «Вагнер». Но Николин передумал воевать и, прихватив оружие, сбежал.

Евгений Пригожин пообещал, что ЧВК «Вагнер» проведёт расследование, был ли подозреваемый в нападении на полицейских в Новошахтинске её бойцом.

Не удивлюсь, если в результате расследования выясниться, что Павла Нилина исключили из списков личного состава ЧВК «Вагнер» «за плохое поведение». Мол, Нилин еще в октябре сдался в плен украинцам. А в Ростовскую область его уже Украина забросила….

Мне вот интересно, сколько еще таких «диверсантов» отобрали в колониях кадровики ЧВК «Вагнера»? И не выглядит ли  ЧВК «Вагнер» в свете истории Павла Нилина кузницей криминальных кадров?  В колонию Нилин отправился за преступление, совершенное при помощи ножа. А в ЧВК  ему доверили  пулемет….

Фотография  с места задержания Павла Николина отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.11.21 / Московский суд оправдал таксиста, избившего антипрививочника

10.02.21 / Матильда МакЭлрой – медсестра, которая общалась с пришельцем из Розуэлла

19.11.21 / День Павла Исповедника: народные приметы 19 ноября

08.07.22 / Большой адронный коллайдер перенес нас в параллельную вселенную

30.06.22 / “Брызнет кислотой”: Любитель потных самцов Цискаридзе уготовил страшную кару для вставившего не туда мужика

25.02.22 / Спела – Личное мнение

04.09.21 / Каждого человека окружает таинственное энергетическое поле, выяснили ученые

27.04.21 / Скандалы: Запчасти потребовали откатов

08.01.22 / Собянин подвел итоги работы городских благотворительных сервисов в 2021 году

22.11.21 / Лучший соратник в похудении: вкусные блюда на каждый день из цветной капусты, которые не дадут почувствовать голод

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика