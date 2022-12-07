Мнение: Телеканал «Дождь» выгоняют из Латвии, украинизация Канады и скандал с цензурой в Твиттере

1. У телеканала «Дождь» отозвали лицензию на вещание в Латвии. Лично меня это мало удивляет — там есть институт паспортов негражданина, при помощи которого Латвия вполне официально проводит этноцид, политику насильственной ассимиляции русского населения. Такая политика автоматически делает Латвию типичной национал-социалистической страной, причём с русскими в качестве официального врага. Было наивно рассчитывать, что СМИ, вещающие на русском и с русскими корнями, будет там нормально работать.



Ну, это как если бы в Германии в 1934 выходили «Еврейские ведомости», которые рассказывали бы на идише удивительные истории про преступления евреев против немецкого народа, призывая евреев покаяться. Понятно, что в Третьем Рейхе такое издание попытались бы закрыть — несмотря даже на его некоторую пропагандистскую полезность властям.

Кстати, вопрос историкам. А выходили ли в тот период в Германии газеты на идише? Если да, отличалась ли их редакционная политика от политики «Дождя»?

2. В Канаде пошли по пути Великобритании, которая пошла по пути Украины. Когда журналисты задают западным политикам вопрос о причинах их экономических провалов, самое простое – свалить вину на Россию (ссылка):



Инфляция в Канаде вызвана действиями России на Украине, а также последствиями коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова приводит ТАСС.

Такой точкой зрения политик поделился в ответ на вопрос журналистов о том, что многие жители Канады полагают, что причины высокой инфляции кроются не во внешних факторах, а в действиях правительства страны. «Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — указал он. Премьер подчеркнул, что эти причины также привели к росту цен на продукты питания и энергоносители в других странах.

3. Комментарий проекта СнМИ по поводу «разоблачений» Илоном Маском уже порядочно протухшей истории с компроматом на сына президента Байдена (ссылка):

Короткой строкой: журналист Таибби получил от известного гения современности Маска и опубликовал материалы, описывающие, как именно по запросу предвыборного штаба Байдена в период гонки-2020 платформа Twitter блокировала распространение скандала о лаптопе его сына Хантера. Данный скандал, напомним, вошёл в историю тем, что он по сути не состоялся: несмотря на то, что данные с лаптопа Байдена-младшего были слиты в The New York Post и свидетельствовали о крайне сомнительных связях сына президента с украинцами, проститутками, наркоторговцами и папой-Байденом — об этом скандале подавляющее большинство американской публики так и не узнало. СМИ демократов замолчали сенсацию у себя полностью. Экстремистская сеть Цукерберга «пессимизировала» её, то есть попросту скрывала и по возможности никому не показывала, по просьбе спецслужб; Твиттер же забанил её распространение так же, как банит сугубо нелегальные виды порнографических материалов.

Данная новость прозвучала на фоне как бы готовящегося предъявления обвинений Байдену-младшему. Само разоблачение Маска-Таибби спровоцировало инициативу республиканцев о начале расследования — не столько уже самих деяний Байдена, сколько заговора по их сокрытию от публики. Комментаторы CNN задаются вопросом о том, насколько Байден придёт к выборам 2024 года «в окружении расследований» — что свидетельствует о том, что президентская гонка в США уже по сути началась. Со своей стороны отметим традиционное мастерство американского истеблишмента устраивать скандальные разоблачения разного рода преступлений тогда, когда они уже не имеют особого смысла. Кто, например, мешал Маску вывалить компромат до промежуточных выборов в конгресс — вопрос риторический.