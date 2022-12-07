Личное: “Обиделся на фашиста”

Еще одно письмо про ссору родителей из-за воспитания ребенка.

В этот раз шестимесячного.

Обратите внимание, все ссоры родителей из-за воспитания происходят не столько из-за ребенка, сколько из-за желания обоих воспитывать друг друга.

Если принять закон, что друг друга воспитывать не надо, хотя бы не надо так откровенно, прямолинейно, из верхней позиции, то ссор будет намного меньше.

postogrtoy

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Большое спасибо за ваш труд! С вашей помощью мне удалось выйти замуж 2 года назад. А ведь еще года три назад, я о таком и мечтать не могла.

Мне 35 лет, муж ровесник. Полгода назад у нас родился сын. Я нахожусь в декрете, муж полностью нас обеспечивает. Живем мы в моей квартире.

Около месяца назад начались ссоры с мужем на почве воспитания ребенка.

Пример одной из таких ссор: выходной, я попросила мужа поиграть с сыном, пока сама пойду готовить нам обед. Потому что сын один и сам с собой играть не может, ему нужна компания. Но через 5 минут услышала плач ребенка, пришла – муж сидит в телефоне, сын возле него плачет, залезает на него.

Говорю: “ты можешь поиграть с ним, чтобы он не плакал?”

Муж: хорошо. Берем сына на руки, играет.

(Описка “берем” как раз отражает плохое “мы” автора. Она взяла ребенка руками мужа, сам он брать его на руки не хотел. Даже если хотел, распоряжение жены уменьшило это желание. А у автора было именно распоряжение, а не просьба. Как выглядела бы просьба? Вообще, просьба здесь была не уместна, потому что автор не для своего досуга просила мужа ее подменить с ребенком, а для того, чтобы приготовить обед. Что тут должно было быть вместо просьбы и какое?)

Еще через 10 минут снова ор. Прихожу, муж говорит: “все, я с ним поиграл, сейчас я его положу в кроватку, пускай там орет, иди готовь, не обращай внимания.” И уходит.

Я разозлилась. Подумала: я же не ногти крашу, а еду готовлю, неужели он не может сделать так чтобы малыш не плакал.

(Муж пытался успокоить сына, у него не вышло. Автор хочет, чтобы муж достигал контакта с малышом так же ловко как она сама, которая сидит в декрете и проводит с ребенком много времени. Дети в этом возрасте не умеют “играть” в полном смысле слова, они часто плачут и нуждаются в смене визуальных и тактильных впечатлений, а еще они лучше себя ведут с тем взрослым, к которому больше привязаны. Неопытным людям очень сложно и скучно искать подход к такому маленькому ребенку, вот в 3 или хотя бы в 2 года – другое дело, там с ребенком уже можно общаться. Автор же делает вид, что задача легче простого, что тупой и ленивый муж просто не хочет)

Иду к кроватке, хочу взять орущего сына на руки. Муж не разрешает. Отталкивает, говорит: “хватит делать из него бабу. он мужик. пускай поплачет 10 минут. Потом успокоится”

Я говорю: “Да он не успокоится. Он только до рвоты разорется. Мне же потом его час успокаивать. Я не хочу так. И не могу я его ор долгий терпеть. И зачем? Если можно было с ним просто играть. Ему внимание надо.”

(Это обычный спор молодых родителей. Мать не хочет слушать плач и ей проще успокоить ребенка. Отцу сложно успокоить ребенка и он считает, что “надо давать поплакать”. Ребенок не может сам себя развлекать в этом возрасте, ему нужны какие-то визуальные и тактильные стимулы. Поэтому подолгу “давать плакать” глупо, надо отвлекать ребенка от плача, хотя и бояться плача нечего, плачем дети выражают все почти эмоции. Но отвлекать ребенка надо самому, а не направлять другого родителя как Штурман. С другим можно способы обсуждать, но в мирной обстановке и не тоном ментора)

Пытаюсь взять ребенка снова, муж не дает. Тогда уж я сама закричала на него, что он фашист, что мучает ребенка, который не хочет в своей время игр лежать в кроватке.

Муж обиделся на “фашиста”.

В конце выставили друг другу претензии. Он, что я сумасшедшая мать курица наседка, что избаловала ребенка ручками, что ращу бабу. Которая в случае чего сразу просится на ручки.

Я, сказала, что любой чужой человек будет лучше относится к ребенку, и не кинет его в кровать со словами “пускай поорет”, только потому, что ему надоело с ним играть. Сказала, что не буду извиняться за “фашиста”.

(Автор исходит из того, что заниматься с маленьким ребенком отцу должно быть не только легко, но и приятно. Так же часто думают про бабушек и негодуют, почему те не рвутся проводить с внуками часы. Заниматься с грудными малышами сложно, особенно с малышом, который к тебе не особо привык, многие женщины и тем более мужчины не умеют этого и находят это самым скучным в мире занятием. К этому надо относиться терпимо и не штурманить отцов и бабушек, дать им возможность проявить собственное желание, даже если оно возникает редко. Иначе это будет началом большого разлома в семье)

К вечеру муж отошел, пришел обниматься, а мне страшно становится, от его такого поведения. Он иногда может прикрикнуть на сына. Эволюция, это же грудной ребенок. Ему 6 месяцев, он не делает что-то специально, верно? И не понимает крик и ругань. То есть, пугается, конечно, но смысла нет на него повышать голос, он не поймет за что. Верно же? Я боюсь, что муж еще хуже будет обращаться с сыном. Как-то он сказал, что будет злым полицейским в нашей семья, а я хорошим. Тогда я посмеялась, а сейчас пугаюсь.

(Муж скорее всего повышает голос, чтобы выразить отрицательную эмоцию и считает, что ребенку, даже маленькому, надо давать адекватную обратную связь. Если подход к воспитанию второго родителя не нравится, можно побольше брать на себя и меньше доверять ему. Нельзя воспитывать мужа, нельзя ругать его из-за ребенка, это даст обратный эффект, еще больше раздражения на ребенка и больше ссор из-за него. Лучше относиться к мужу в такие моменты как к неопытному, негибкому воспитателю. Со временем он может стать очень хорошим отцом, если сейчас не давить на него и не ссорить его с ребенком)

Или выход в том, чтобы просто не просить мужа помогать с ребенком? На буднях я же одна с малышом весь день. Муж уходит в 6 утра на работу, приходит в 21, сын уже спит. Все общение с ним проходит на выходных.

(Не просить помогать или просить редко. Дождаться, когда мужу самому захочется и будет собственная мотивация, а не щипцы. Играть с ребенком самой рядом с мужем, показывая на деле как это приятно, вовлекать мужа в совместную игру. “А что наш папа делает? Давай пойдем посмотрим. Какой папа наш молодец” и так далее. Чем чаще муж видит довольную жену и веселого ребенка, тем больше ему самому хочется принимать в их играх участие)