 

Компания Munro Vehicles представила электровнедорожник MK_1 за 61 тыс. долларов

07.12.2022, 14:21, Разное
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Компания Munro Vehicles презентовала уникальный рамный внедорожник под названием MK_1.

Автомобиль построен на полностью электрической платформе. Представители стартапа сообщили, что серийный выпуск модели могут начать уже в следующем году. Модель оснащена системой полного привода, предполагающей наличие двух электрических моторов. В разных комплектациях мощность электрического внедорожника составит 295 и 375 л.с. соответственно

Представители марки указали, что разгон до сотни составит 4,9 секунд, а предельная скорость автомобиля ограничена на уровне 130 км в час. Запас хода на электротяге достигает 306 километров. Остальные характеристики автомобиля на данный момент засекречены производителем до выхода на рынок.


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