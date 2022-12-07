Компания Munro Vehicles представила электровнедорожник MK_1 за 61 тыс. долларов

Компания Munro Vehicles презентовала уникальный рамный внедорожник под названием MK_1.

Автомобиль построен на полностью электрической платформе. Представители стартапа сообщили, что серийный выпуск модели могут начать уже в следующем году. Модель оснащена системой полного привода, предполагающей наличие двух электрических моторов. В разных комплектациях мощность электрического внедорожника составит 295 и 375 л.с. соответственно

Представители марки указали, что разгон до сотни составит 4,9 секунд, а предельная скорость автомобиля ограничена на уровне 130 км в час. Запас хода на электротяге достигает 306 километров. Остальные характеристики автомобиля на данный момент засекречены производителем до выхода на рынок.