 

Подразнила народ: Сексапильная Хайди Клум прилюдно оголила свои прелести

07.12.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Немецкая топ-модель, кажется, не собирается стареть: в свои 49 лет она легко может дать фору молодым коллегам. Каждый ее выход в свет вызывает у публики ярое восхищение! Вот и на этот раз народ остался в восторге от внешнего вида Хайди Клум.

Вчера в Санта-Монике звезда посетила церемонию вручения премии People’s Choice Awards, где была приглашенным гостем. Кажется, что своим оригинальным нарядом она затмила всех – не зря же американские таблоиды акцентируют внимание на ее платье. В то время как другие звездные участники мероприятия, не проявив особой смекалки, пришли в “голых” нарядах, смокингах, леопарде и блестках, модель явилась туда в сдержанном, но очень пикантном образе!

Хайди Клум надела зелено-белое платье с деконструкцией – вырезы и неровные линии повсюду! Собственно, благодаря им звезда и оголила прилюдно свои прелести: вырез на спине открыл обзор на ее утонченную спину, а короткая длина юбки – на стройные и сексапильные ноги. Вот так вроде бы скромно, но эффектно она подразнила народ.

Кто только не восхитился нарядом модели! Но это не единственное, что удивило собравшихся. Во время общения с прессой звезда рассказала о своих секретных талантов, а один из них – умение петь йодль. Что уж говорить, по просьбе журналистов Хайди Клум даже исполнила пару мотивов и была очень горда собой.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06.22 / Маски сняты, вооружаемся помадой: тенденции макияжа губ на лето-2022

22.06.22 / Мнение: Диверсия

20.08.20 / Архивы августа: ледоруб, которым 20 августа 1940 года убили Льва Троцкого, выставлен в музее

03.06.21 / Скандалы: Приведи на выборы друга

17.04.22 / Как сделать стильную «тройную» сумку своими руками. Смотрится не хуже покупной

29.06.22 / Реновация Беглова отрицательно скажется на положении петербургских очередников

04.03.22 / ДНР: ВСУ обстреляли пять населенных пунктов в республике

27.09.22 / На выборах в Италии побеждает «поклонница Путина»

08.01.22 / В России за сутки выявили 16 568 случаев заражения COVID-19

20.11.21 / В России вышли картины культовых режиссеров Абеля Феррары и Уэса Андерсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика