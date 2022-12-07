 

Михаил Ефремов устроил драку в одном из баров Катара из-за безалкогольного пива

07.12.2022, 14:13, Разное
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Известный актёр и автогонщик Михаил Ефремов, недавно покинувший страну из-за мобилизации, оказался в центре нового скандала.

Артист подрался с охраной бара «Имам Халяль» в Дохе из-за отсутствия алкогольных напитков в меню заведения.

Актёр прилетел в Катар на матчи плей-офф чемпионата мира по футболу. В интервью телеканалу «Аль-Джазира» Ефремов пояснил, что просто хотел «посмотреть футбол под пивко с корешами, но местные абобусы налили какую-то бурдомагу». Артист попытался пронести в бар бутылку водки и из-за этого случилась драка.

– Я же работник культуры и имею право культурно отдохнуть! А эти набросились всемером на одного и начали трясти Кораном. Говорят, пей что дают, либо проваливай. Катар – абсолютно дикая страна. Ни алкоголя, ни женщин, прямо как в тюрьме, – сказал Ефремов.

Теперь артист подумывает вернуться обратно в Россию, если ему не удастся получить вид на жительство в Финляндии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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