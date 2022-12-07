Когда хочется сладкого, нут – последнее, что приходит на ум: учимся делать из него полезные здоровые десерты

Когда речь идет о нуте, в первую очередь на ум приходят пикантные средиземноморские и ближневосточные блюда. Однако ореховый вкус и необычная текстура делают его идеальным ингредиентом для десертов. В сегодняшней статье мы рассмотрим несколько таких рецептов.

Десерты на основе нута

Когда вы думаете о десерте, нут не является основным ингредиентом, который обычно приходит на ум. Однако это достаточно универсальный продукт, который можно использовать не только в качестве добавки к салату или основы для хумуса. На самом деле он является отличным заменителем муки во многих рецептах десертов. Богатый белком, клетчаткой, фолиевой кислотой и марганцем нут является питательной основой. Кроме того, это продукт с низким гликемическим индексом и без глютена, поэтому отлично подойдет для рациона людей с диабетом или цилиакией. Нут можно добавлять в сладкие рецепты, начиная пирожными и заканчивая мороженым.

Шоколадный хумус с нутом

Этот рецепт веганского шоколадного хумуса можно приготовить, даже если вы на диете.

Для этого потребуются следующие ингредиенты:

нут – 240 г; арахисовое масло – 100 мл; какао – 4 ст. л.; кленовый сироп – 0,5 ст.; нутовая вода – 50 мл; соль; свежие фрукты; шоколадная крошка.

Поместите приготовленный и высушенный предварительно нут в чашу кухонного комбайна. Подойдет и консервированный вариант.

Затем добавьте арахисовое масло, какао, кленовый сироп, нутовую воду, соль. Все ингредиенты необходимо перемешать на низкой скорости до получения однородной консистенции.

Переложите хумус в миску и наслаждайтесь его шоколадным вкусом.

Брауни на основе нута

Эти пирожные без глютена и молочных продуктов — идеальный веганский десерт. Они являются здоровой альтернативой обычным пирожным, а готовятся очень быстро. Для брауни потребуются следующие ингредиенты:

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Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица нут – 420 г; ореховое масло, кленовый сироп – по 0,5 ст.; кокосовое масло – 1 ст. л.; ваниль – 1 ч. л.; миндальная мука, какао – по 50 г; сода, пекарский порошок, соль – 0,5 ч. л.; шоколадна стружка – 0,5 ст.

Разогрейте духовку до начала готовки. В комбайне смешайте нут, ореховое масло, кленовый сироп, кокосовое масло и ваниль. Как только смесь станет однородной, добавьте миндальную муку, какао, соду, разрыхлитель и соль. Продолжайте взбивать, при необходимости соскребая тесто с краев. Смесь должна получится идеально однородной.

Вмешайте кулинарной лопаткой шоколадную стружку. Вылейте тесто в смазанную маслом форму и при желании посыпьте шоколадной стружкой. Выпекайте около 20 минут. Готовый десерт подавайте охлажденным.

Яблочный пирог с корицей и нутом

Этот пирог из нута и корицы тает во рту. Это идеальный десерт с высоким содержанием белка и без молочных продуктов, которым можно наслаждаться по вечерам с чашкой чая. Для приготовления потребуются следующие ингредиенты:

нут – 1,5 чашки; протеиновый порошок – 1 ст. л.; кокосовая мука – 50 г; какао – 1 ст. л.; корица, пекарский порошок – по 1 ч. л.; арахисовое масло – 0,5 ст.; кленовый сироп – 50 мл; миндальное молоко – 1 ст.; яблоки – 1 шт.; нарезанные кешью для украшения.

Разогрейте духовку. Положите в чашу блендера нут, протеиновый порошок, кокосовую муку, какао, корицу, разрыхлитель, арахисовое масло, кленовый сироп и миндальное молоко. Смешивайте, пока смесь не станет однородной.

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Переложите тесто в неглубокую форму для кекса. Украсьте верх ломтиками яблок и нарезанными орехами кешью. Запекайте в течение 45 минут, пока пирог не станет золотистым и хрустящим по краям. Но он должен оставаться чуть мягким в центре.

Дайте остыть в течение 15 минут, прежде чем подавать со свежими ягодами и каплей орехового масла. Десерт можно хранить в холодильнике 3-4 дня.

Нутовые конфеты

Основными ингредиентами для данного десерта выступают нут и масло кешью. Если вы хотите приготовить более бюджетное лакомство, просто замените масло кешью оливковым или растительным. Калорийность готового блюда составит около 200 ккал на 100 грамм. Итак, для приготовления конфет потребуются следующие ингредиенты:

нут – 1,5 ст.; масло кешью – 1 ст.; корица – 2 ст. л.; сахар – 150 г; ваниль – 1 ч. л.; соль.

Все ингредиенты нужно просто положить в кухонный комбайн и перемешать до получения однородной массы. Периодически придется соскребать налипшую на бока чаши массу и возвращать ее к центру.

Противень необходимо застелить пергаментом. С помощью ложки для мороженого наберите немного массы и сформируйте конфеты, выложите их на противень. Некоторые предпочитают дополнительно обваливать каждую такую конфету в смеси из перемолотого сахара и корицы.

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В целом, конфеты уже готовы и их можно подавать на стол. Но для окончательного раскрытия вкус, на несколько часов их лучше поместить в морозилку.

Нутовое печенье

Это вкусное и полезное печенье никого не оставит равнодушным. В нем нет сахара, поэтому его можно употреблять даже тем, кто регулярно следит за своей фигурой. Однако, по желанию, сахар всегда можно добавить в тесто. Но добавление композиции из фиников, черники и малины добавит сладости этому десерту. Для приготовления потребуются достаточно простые и доступные ингредиенты:

нут – 400 г; семена чиа – 2 ст. л.; вода – 80 мл; экстракт ванили – 0,5 ч. л.; бананы – 1 шт.; яблочное пюре – 90 г; овсяные хлопья – 70 г; финики – 5 штук; малина – 75 г; черника – 45 г.

В первую очередь смешайте воду, чиа и ванильный экстракт. В кухонный комбайн положите нут, банан, финики без косточек, овсяные хлопья, яблочное пюре и перемешайте до однородного состояния на медленной скорости. Затем смело добавляйте в смесь воду с чиа, малину и чернику. Снова все перемешайте.

Противень необходимо застелить пергаментом. Возьмите небольшое количество тест ложкой для мороженого и переложите порции на противень, формируя круглые лепешечки. Выпекайте не более 15 минут в разогретой предварительно духовке.

Можно чуть видоизменить этот и так простой рецепт. На этапе смешивания не добавляйте в тесто ягоды. Просто взбейте их блендером в отдельной емкости до однородной консистенции. Подойдут и другие ягоды, например, клубника. Затем ложкой для мороженого выложите кусочки теста на противень и сделайте в них небольшие углубления (главное – “не проткнуть” эти лепешки на сквозь, чтобы начинка не протекла). Затем в образовавшиеся углубления положите небольшое количество ягодной начинки. Она придаст блюду изысканные нотки. Выпекайте как обычно до золотистой корочки.