Без френча не обойтись: особенности новогоднего французского маникюра и идеи для встречи года Водяного Кролика

Совсем немного остается до наступления Нового года. Символом следующего года станет Черный Водяной Кролик. Рассматриваем актуальные тренды для новогоднего маникюра и вдохновляемся эффектными идеями по созданию.

Актуальные тренды

Чтобы задобрить хозяина года, который любит то, что попроще, остановите свой выбор на французском маникюре. Нейл-арт может быть как традиционным (в нюдово-белых цветах), так и ярким и блестящим.

Актуальными оттенками являются все природные и натуральные, а также «овощные» (например, красно-оранжевый, зеленый). Поскольку следующий год будет проходить под стихией Воды, уместны синие и голубые оттенки.

Декор металлик с использованием серебристого или золотистого лака с блестками — прекрасная идея для праздничного маникюра. Но если вам больше импонирует сдержанная классика, тогда можете придерживаться черно-белой гаммы.

Что касается формы ногтей, то лучше пусть она будет овальной, миндалевидной. Откажитесь от чересчур заостренных или квадратных ногтей.

Рекомендуется сделать так, чтобы маникюр хорошо сочетался с вашим нарядом, дополнял его и гармонично завершал образ.

Рассматриваем идеи эффектного нейл-арта для праздничной вечеринки.

Цветной френч

Золотой, красный, зеленый — те цвета, которые вы можете использовать для создания новогоднего маникюра. Проявите фантазию и креатив и придумайте необычный абстрактный узор с использованием лака сразу нескольких оттенков. Это могут быть плавные изогнутые линии на нюдовом или розоватом фоне.

Можете не пытаться воспроизвести одинаковый рисунок на каждом ногте. Пусть будут разные узоры.

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Обратите внимание на то, что длина ногтей может быть разная. Цветной френч одинаково красиво смотрится и на длинных, и на коротких ногтях.

Со стразами или с фольгой

В качестве дополнительного декора можете использовать стразы. Только не перебарщивайте: достаточно одной или парочки страз для украшения ногтей на одной руке. Вы можете красиво оформить один ноготь, приклеив стразу, а остальные оставить без такого декора.

Фольга хороша тем, что легка в использовании. Она плотно прилегает к ногтю, с ее помощью можно создавать разные причудливые узоры. Плюс она красиво сверкает.

Фольгой можно оформить кончик ногтя. Либо крошечные кусочки приклеить по всей поверхности ногтя, чтобы получилась россыпь. Одинаково красиво смотрится и золотистая, и серебристая фольга.

Матовый

В моде как глянцевое, так и матовое покрытие, поэтому вы можете выбирать тот вариант, который лично вам нравится больше. Обратите внимание на так называемые бархатные ногти. Такой нейл-арт будет очень эффектно смотреться с бархатной одеждой и поможет вам создать целостный роскошный лук.

С новогодними рисунками

Создайте оригинальный дизайн, включив в нейл-арт символы новогодних праздников. Например, можно на одном ногте нарисовать белым лаком контур елочки. Или оформить края ногтей так, чтобы получился рисунок в виде красно-белого леденца.

Самый простой вариант — это нарисовать на ногтях снежинки. Вы можете приклеить уже готовые наклейки с такими рисунками.