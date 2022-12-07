Мнение: Любовь на 35 лет

Решил посмотреть видео про моего любимого с юности актера Колтакова. Я его считаю если не гениальным, то уж точно самым талантливым за последние лет 40. Потрясающая роль в “Зеркале для героя” (но там и сам фильм гениальный), великолепная роль в сериале “Уходящая натура”…

Но вот история: сам Колтаков был женат, на их квартиру в общаге дали второй ордер, и к ним пришел молодой студент Николай Стоцкий. Его оставили жить. Сам студент имел невесту и они собирались пожениться. Однако Сергей отговорил Николая жениться, сам развелся… и после этого они жили вместе душа в душу 35 лет, до самой смерти Сергея Колтакова от рака! Вот те на.

Круто! История как раз в пику этим сволочам, которые теперь еще и с гомосексуализмом взялись непонятно зачем бороться. Но все-таки Колтаков – гений.