 

Меган Маркл появилась на публике в украшении принцессы Дианы

07.12.2022, 13:35, Разное
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Минувшим вечером Гарри и Меган стали почетными гостями и лауреатами премии фонда Роберта Кеннеди Ripple of Hope Award в области защиты прав человека. По словам организаторов, герцог и герцогиня Сассекские удостоились особой награды за свою “героическую” позицию, направленную против “структурного расизма” в британской королевской семье.

Мероприятие прошло в Нью-Йорке. На ковровой дорожке Меган блистала в белоснежном вечернем платье с открытыми плечами от Louis Vuitton. Наряд она дополнила черными лодочками того же бренда и элегантным клатчем Givenchy. Но самой запоминающейся деталью образа герцогини стало фамильное кольцо принцессы Дианы на правой руке. Это украшение с крупным аквамарином примечательно тем, что было изготовлено по индивидуальному заказу Леди Ди в качестве замены обручального кольца после развода с принцем Чарльзом (ныне королем Карлом III) в 1996 году. 

Напомним, что новый выход Сассекских состоялся в преддверии большого события — уже завтра, 8 декабря, на Netflix выходит первая часть документального сериала под лаконичным названием “Гарри и Меган”. В трейлере шоу пара обещает рассказать всю правду о жизни в королевской семье, а также предоставить “комментарии друзей и родных, большинство из которых никогда раньше публично не говорили о том, чему они были свидетелями”. Инсайдеры, близкие к короне, утверждают, что грядущий релиз вызывает серьезное беспокойство в Букингемском дворце.


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