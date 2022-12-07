Елена Подкаминская: о семье, карьере и ностальгии по детству

Конец года для Елены Подкаминской — время, когда нужно успеть все. На нашу съемку она приезжает после нескольких часов работы в студии, где шла озвучка последних серий нового сезона «Манюни».

Елена садится в кресло, и ей начинают делать макияж, а она берет в руки телефон и погружается в семейные хлопоты: надо решить, когда ставить елку, какие подарки купить детям и кто будет ответственным за новогодний стол. Во всей этой «взрослой» суете теплые воспоминания родом из детства кажутся особенно ценными.

«Так удивительно совпало, что «Манюня» — это 1979 год, год моего рождения, — говорит Елена. — Во время работы над озвучкой первого сезона я даже в какой-то момент прослезилась от переизбытка чувств и ностальгии: все узнаваемое, настоящее. И про мое детство тоже. И хотя я никогда не была в лагере, как девчонки «Манюни», каждое лето я ездила к бабушке. Утро в плацкарте, открываешь спросонья глаза — за окном кипарисы и маковые поля. Это значит, поезд едет на юг, в Евпаторию, и начинаются мои каникулы. Целая палитра воспоминаний… Тетя Циля, тетя Фира, очень живые, смешные, непосредственные диалоги с моей бабушкой Гутой. Двор, в котором мы играли с подружками. Столбики для машин, за которые мы цепляли резиночки и прыгали до умопомрачения. Крик стоящей на балконе бабушки: «Лееееена, домой!». Рынок, на который мы с мамой ходили за тридевять земель, покупая фрукты, овощи, домашний творог, сметану — такую, что ложка в банке стояла. И потом еще несколько километров домой пешком с тяжеленными сумками наперевес — и ведь даже в голову не приходило воспользоваться такси. Потом был беспредельно сытный обед, после которого на нас всегда нападал какой-то неуемный хохот. А потом из Москвы сюрпризом приезжал папа — и я, оборачиваясь, вдруг замечала его и летела навстречу… От этой беззаботности, воспоминаний о теплом летнем ветре, нежных маминых объятиях сжимается сердце.

Я помню скрипящие городские трамваи и нашу коммуналку в Подмосковье, мое вступление в пионеры… Нас принимали зимой, а для меня это было настолько трепетно и важно, что после я не побоялась расстегнуть куртку и гордо шагала нараспашку с этим галстуком — город должен был знать своего героя Подкаминскую. (Улыбается)

Я уверена, что «Манюня» отзовется в сердце каждого, кого так же, как и меня, в самые разные моменты согревает целое множество воспоминаний о своем детстве».

Корсет, юбка — все Misenscène; жакет, Maltseva Style; туфли, Casadei; моносерьга, кольцо — Runa Concept

«Манюня» — это история девочек-подружек, которые постоянно попадают в какие-то передряги. А каким ребенком были вы?

Родители в один голос говорят, что я была образцово-показательным ребенком, шальным поведением не отличалась. Максимум моего «непослушания» — наряжаться в мамины платья, пока никто не видит. Я представляла себя принцессой, разоряя мамин шифоньер с нарядами. В один из таких дней принцесса заигралась и потеряла мамино колечко с изумрудом: пошла в подъезд играть с подружками, а оно слетело с пальца… Это была большая семейная трагедия: ребенок без спроса взял украшение. Вот, пожалуй, и все шалости. А, нет, постойте, вспомнила настоящее преступление! У бабушкиной соседки было дерево грецкого ореха, а мы обожали это ранние молочные орехи. Так вот, когда их чистишь, руки становятся желтыми, и воров можно вычислить именно по этому признаку. Но был один секрет: если очищать орехи под водой, то желтизна на руках будет почти незаметна. А во дворе как раз стояла колонка с ледяной водой. Ну а дальше дело техники: кто-то стоял на шухере, кто-то орехи рвал, кто-то держал рычаг колонки для бесперебойной подачи воды, а кто-то чистил похищенное. Сердце каждый раз замирало! И эта интрига «преступления» была замечательна. Ну вот, слава богу, и в моей биографии есть темные пятна. (Смеется)

В сериале у вас роль рассказчика — такая скорее наблюдательная позиция. А в отношении собственных детей вы в какой роли — активного участника, наставника или тоже наблюдаете, присматриваетесь, учитесь у них чему-то?

Здесь я скорее человек-оркестр — три в одном. Наблюдать за своим ребенком для меня — не пассивность, а как раз предельная активность по части понимания и быстрого включения в ситуацию. Когда ребенка понял и педагогически точно отреагировал, то приходит ощущение, что не ты его научил, а он тебя. Бывает, действовать нужно мгновенно. Надо сказать, что такой подход — очень энергозатратный. Это колоссальный труд. Поэтому иногда между съемками, проведя много времени дома, я смеюсь: когда там уже на работу?

У вас трое детей, и возраст у всех разный. Как вы справляетесь с разными запросами?

Одна из моих главных опор в материнстве — вера в человечный подход к воспитанию. Она помогает мне устоять даже тогда, когда, как сейчас говорят, «мама не в ресурсе». Безусловно, я совсем не идеальная мать, но всегда придерживаюсь принципа уважения к ребенку и его желаниям. В нашей семье нет грубости и наказаний, мы всегда за отклик на запросы детей и за доброе общение, которое помогло бы им сделать правильный выбор. Интонация этого общения всегда доверительная. Саше скоро будет три, а Еве уже пять, они неразлучны. Поле почти двенадцать — и она, конечно, уже в мире подростковых интересов и вопросов, хотя с огромным удовольствием и любовью играет и веселится с младшими. Конечно, у нас случаются несовпадения, но мы стараемся преодолевать их в дружеском диалоге, без императивно-приказного тона и шантажа: «Ты мне — это, а я тебе тогда — то». Вот довольно типичный эпизод несовпадения запросов у детей: Ева уже оделась и готова ехать на занятия, а Саша, рассекая на детском мотоцикле, заявляет: «Я не!» — и катит дальше. Что делать? Давить, просить, разъяснять, уговаривать? Я отстраняюсь, иду к окну и вдруг восклицаю: «Сашуля, смотри, что тут происходит: приехал маленький трактор и, наверное, снег убирать будет!». «Де?» — Сашка бросает мотоцикл, подходит к окну: «Да вот, смотри!». Пока под мой щебет Сашка изучает, что там происходит внизу, я его одеваю и заговорщицки подмигиваю: «Ева, ты уже оделась? А то мы с Сашей идем искать трактор». Ева с ходу ловит идею, соглашается, мы ее хвалим, берем Сашку и спешим вниз, искать уехавший трактор. Я думаю, что такой живой, интересный для ребенка, игровой и человечный подход к его воспитанию упорядочивает и нас, родителей.

Комбинезон, Mesh’n’flesh; колье, Milou; моносерьга, кольцо — Runa Concept

А какие ваши дети по характеру, кто больше всего похож на вас в детстве?

Я думаю, что похож на меня только сын, а девчонки — другие. Хотя в моменты, когда они наряжаются и модничают, я понимаю, что где-то я уже все это видела. Мне кажется, танцевать Поля начала раньше, чем ходить. Сначала под песни дяди Лени (так мы называли Леонида Агутина), а потом и под все западные хиты и полюбившихся ей наших исполнителей. Ева тоже танцевальна и музыкальна, но у нее, в отличие от маленькой Полины, больше сложилось с занятиями по классической хореографии, которую она принимает всей душой. Недавно, когда мы с мужем были на недельной практике по йоге, пять вечеров подряд наш ребенок собирал благодарную публику и выступал перед всеми под музыку из балета Чайковского «Щелкунчик» с собственными танцевальными композициями. Но вместе с этим Ева, не в пример мне в детстве, невероятно мотивирована спортом и смело пробует делать на площадках такое, от чего у меня сердце от страха перемещается в пятки. Младшие всегда тянутся за старшими, Саша тоже не отстает и в спортивности, и в музыкальности. Например, чтобы соорудить барабанную установку, ему достаточно найти пару любых палочек и что-то из кухонной утвари. Они с Евой запали на «Бременских музыкантов», все выучили, теперь выступают перед нами с номерами, оперативно перевоплощаясь из разбойников в принцессу и трубадура. Саша при этом поет все песни на понятном ему языке, попутно «играя» на маленькой укулеле, заменяющей ему гитару. Надеюсь, тяга к лицедейству — это их временное увлечение. (Смеется) Но вот что точно у моих детей от меня — они сверхэмоциональны, до вспышки, порой похожей на взрыв!

Во многих интервью вы рассказывали, что с детства мечтали стать актрисой…

Ну не с самого детства, нет. Я занималась много чем: и танцами, и ИЗО, и театром в школе искусств, и музыкой. Музыке я посвящала времени больше, чем всему остальному. Только в Колледже искусств, где-то лет в шестнадцать, когда глубже нырнула в актерскую специализацию, щелкнуло — это мое. Потом уже было поступление в Щукинский театральный институт на курс к Александру Анатольевичу Ширвиндту.

Платье, Maltseva Style

Какими были те наивные или, может, не наивные представления о профессии и насколько они оказались сопоставимы с реальностью?

Я не питала иллюзий относительно актерской профессии, не относилась к ней как к пробежке по красной дорожке. Многочасовые занятия на рояле еще в юности избавили меня от розовых очков. Так что об изнанке актерской профессии я знала с самого начала.

Вместе с тем в юности я пребывала в неком идеальном мире своих представлений. Интеллигентная семья, занятия классической музыкой, друзья из школы искусств, очень нежное и внимательное отношение ко мне моих родителей и бабушки — представляете, какая получилась девица?(Смеется) Немного не от мира сего, до крайности одухотворенная и, как говорят, с отлетом. В юбилейном тираже книги выпускников Щукинского училища Сергей Владимирович Урсуляк так описал свое впечатление от первой встречи со мной на съемочной площадке: «… в Лене живет идеализм, доходящий до дури. Может быть, это от родителей. Я недавно с ними познакомился и убедился, что они такие же романтики, как и Лена, буквально повернутые на высоком и прекрасном».

Моя отдаленность и отстраненность от определенного слоя реальных вещей в те времена сейчас меня саму шокирует. Ну, например, когда молодой человек, шутя, сказал мне: «А ты, Ленка, стерва!», я просто была потрясена, потому что была уверена, что это неприличное слово и оскорбление. Конечно, этот «идеализм» не мог не отражаться на моей игре, видимо, всегда имеющей «небесную» ноту. Мне потребовалось лет пятнадцать-двадцать работы в профессии и внутренней работы с самой собой, чтобы поменять взгляд на мир. А он очень разный: жесткий, ироничный, острый, трагикомичный. Я смогла «слететь с небес» и затащить себя в реальность.

Вас считают актрисой с безупречным вкусом — это врожденное чувство стиля или работа профессионалов?

Я всегда работала со своим стилистом, много лет меня одевала Алиса Боха, и я с большой любовью вспоминаю эти годы нашего сотворчества. Кстати, познакомились с ней именно на моей первой съемке HELLO! Сейчас меня тоже одевают профессионалы. На погружение в сферу стиля и последних тенденций у меня не хватает ни сил, ни времени. А планка еще с тех времен задана высокая. Сборы для меня всегда своего рода терапевтический процесс. Сейчас много говорят про работу с женскими энергиями, вот такие приготовления и выходы — это оно. (Улыбается)

Комбинезон, Mesh’n’flesh; колье, Milou; моносерьга, кольцо — Runa Concept; туфли, Casadei

Елена Подкаминская в кадре, блистающая на красных дорожках, и Елена Подкаминская дома — насколько это разные люди?

О, это два разных человека! Во-первых, внешне. (Смеется) На съемках полтора часа на гриме — и сразу жизнь заиграла новыми красками. Дома же порой навертела что-то из волос на голове, надела майку и полетела решать безотлагательные вопросы. Дома я растворена в задачах по каждому ребенку, что-то планирую, отвечаю на сто тысяч детских вопросов, думаю о логистике, делах семьи. В общем, этакий дежурный по заявкам населения. Говорить о моей женственности, обворожительности, неспешности и загадочности в домашних стенах — я вас умоляю! Я абсолютно обычная женщина, не всегда в позитивном настроении. С детьми, конечно, предпочитаю быть веселой, как можно больше обниматься, целоваться и хохотать. Но по своим взрослым задачам мне иногда хочется найти тот самый пятый угол, где можно помолчать, сделать йогу или, если особенно повезет, даже почитать. Единственное, на что я всегда стараюсь урвать немного времени — это на просмотр хорошего кино, без этого никак.

Многие актрисы придерживаются правила — дома ни слова о работе. У вас есть такие ограничения: вышла из кадра — и снова жена, мама?

Конечно, мы можем обмолвиться о моей работе, но образы моих героинь и сложности съемочного процесса за чашкой чая на кухне точно не обсуждаем. Я разделяю дом и работу, но часто приоритет остается за семейными делами. Я и будучи на съемках контролирую происходящее дома. Например, составляю я луки детям, показываю и рассказываю, что к чему, а в итоге сижу на гриме и смотрю фотографии — носочки не те! Носочки! Представляете степень материнской гиперответственности? (Улыбается) Ничего не могу с собой поделать, расстраиваюсь каждый раз. Если есть какие-то курсы «Как стать пофигисткой», расскажите, готова пройти.

Скоро Новый год, с чего в вашем доме начинается новогодняя суета? Кто главный за елку, а кто за подарки?

Все, конечно, крутится вокруг детей и желания подарить им радость. Уже стало доброй традицией сообща украшать дом на даче, наряжать любимую елку во дворе, развешивать огоньки, которые идеально отвечают моему представлению о новогоднем празднике. Старшая дочь всегда придумывает очень творческие подарки своими руками всей семье, а в этом году и мои младшие дети тоже, видимо, будут этим увлечены. А вообще, если честно, все замыкается на мне: праздничная программа, стратегическое и тактическое планирование, подарки, чтоб всем было тепло и радостно.

Во многих семьях в новогодние каникулы обычно бывает рейд по родственникам: к одним заехать, с другими увидеться. Как у вас это происходит?

Для меня выходные — редкая удача в жизни и шанс для аккумулирования энергии. Поэтому новогодние дни мечтаю провести в кругу семьи. А еще хочу воплотить в жизнь классную идею. Недавно у меня получилось организовать летний семейный творческий лагерь в Абхазии, у нас чудесным образом сложилась теплая компания — мы очень сдружились со всеми, кто там присутствовал. И вот тем же составом теперь мечтаем провести зимний новогодний лагерь, где вновь встретимся для интересного времяпрепровождения. Снова будут радость встречи и восторженные детские глаза! А это и есть то главное, что я хочу всегда дарить близким. Поэтому и к «Манюне» я отнеслась с особенной нежностью и симпатией. Эта добрая история способна каждому подарить встречу с собственным детством, таким далеким, светлым и счастливым.

«Смотри новый сезон сериала «Манюня» в онлайн-кинотеатре Okko с 15 декабря»

Стиль: Ксения Дремина

Макияж и прическа: Ольга Афиногенова

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Павел Кулиш/@Kilowatt.light

Ассистент стилиста: Елизавета Мамешина

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова

Боди, Santi Atelier; юбка, Mesh’n’flesh