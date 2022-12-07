 

На учениях по защите Готланда шведская армия испытает новинку — миномётный броневик

07.12.2022, 13:27, Разное
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Армия Швеции проводит учения на острове Готланд с целью противостояния возможному нападению, передаёт телеканал TV4. В тренировочной миссии принимают участие около 400 человек из 17 различных подразделений.

Вооружённые силы продолжают укреплять оборону на Готланде. Прямо сейчас на острове проводятся большие военные учения, в которых принимают участие около четырёхсот человек из семнадцати различных подразделений, чтобы проверить способность Готланда противостоять нападению. Среди прочего, личный состав бронетанкового полка острова получит возможность испытать своё новейшее пополнение — миномётную бронированную гусеничную машину Mjölner. В связи с усиленным военным присутствием на острове также появится свой полевой госпиталь.

МАГНУС ФРИКВАЛЛ, командир полка P18: Важно, чтобы мы быстро создали повышенный военный потенциал на Готланде, принимая во внимание ситуацию в мире и стратегическое положение Готланда.

Когда мы говорим об укреплении этого потенциала на Готланде, когда он будет полностью готов, так сказать?

МАГНУС ФРИКВАЛЛ: Я думаю, где-то в 2025-2026 годах. Тогда у нас будет реальная возможность защищать Готланд в течение более длительного периода времени и без подкрепления с материка.

Дата выхода в эфир 5 декабря 2022 года.


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