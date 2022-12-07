«Сущее зло» — Америку разгневала реклама Balenciaga в стиле садо-мазо для детей

Новая рекламная кампания модного дома Balenciaga, в которой использовались снимки детей, играющих с плюшевыми медведями, облачёнными в садо-мазо-аксессуары, возмутила американцев — акции граждан, разгневанных такой сексуализацией несовершеннолетних, проходят по всем США, передаёт Fox News. Как сказала в интервью каналу активистка Бритни Олдин, которая в знак протеста публично выбросила все свои вещи от Balenciaga в мусорный бак, такие рекламные кампании — это «сущее зло», а попытки представителей бренда оправдаться «нелепы».

На этой неделе по всей стране идут крупные акции протеста против Balenciaga. Возмущение вызвала сексуализация детей в рекламе модного дома — и эта сексуализация действительно имела место быть: в некоторых рекламных материалах компании появлялись дети, держащие в руках плюшевых медведей, облачённых в садо-мазо аксессуары. И это не случайность: генеральный директор материнской компании Balenciaga, которого зовут Франсуа-Анри Пино, также является владельцем аукционного дома, который продавал предметы искусства — искусства! — сексуализирующие детей.

Среди тех, кто нашёл подобное отвратительным — Бриттни Олдин, супруга кантри-исполнителя Джейсона Олдина, и она сегодня у нас в гостях. Бриттни, большое вам спасибо, что к нам заглянули!

БРИТНИ ОЛДИН, основатель общественной организации «Руки прочь от наших детей»: Привет! Вам спасибо, Такер!

Не уверен, что все об этом знают — сейчас проходят самые настоящие акции протеста против сексуализации детей в исполнении Balenciaga. Это так?

БРИТНИ ОЛДИН: Да, протесты идут. Лично я — большой фанат индустрии моды, очень ей увлекаюсь, но я ни за что не стану продвигать или вообще носить бренд, который имеет хоть какое-то, хоть малейшее отношение к сексуальной эксплуатации или сексуализации детей. Это отвратительно, и то, что они нам показали в своей недавней рекламной кампании, — это сущее зло.

Это действительно сущее зло — я с этим согласен. И знаете — модники, конечно, усмехаются, говорят: «Вы это всё воспринимаете чересчур серьёзно», «Да какая кому разница!», «Ни один ребёнок на самом деле не пострадал»… Но я вот считаю, что это стоит воспринимать всерьёз. Вы тоже так считаете — почему?

БРИТНИ ОЛДИН: Это и правда нужно воспринимать всерьёз — ведь эта фотосессия была продумана вплоть до самых мельчайших деталей. Я в фотосессиях участвовала и знаю, что они готовятся по несколько недель, а то и месяцев. Всё это было тщательно продумано. И то, что они думают, что помещать детей в такую вот обстановку, которую мы видели — уж не говоря о том, что это была целая рекламная кампания их бренда, — просто отвратительно. Каждый предмет реквизита, каждая книжка, каждый плюшевый мишка — всё это было продумано, поэтому они могут сколько угодно говорить, что это была ошибка, но это не так — никакой ошибкой это не было. Они показали нам, кто они такие на самом деле. Это отвратительно, это злодейство.



А сводится всё это к тому, что мы обязаны высказаться, обязаны бороться за своих детей. Это вопрос не политики и не веры. Всё сводится к тому, что мы должны любой ценой защитить своих детей. Такое должно возмущать всех.

Метко сказано. И отдельное вам спасибо за то, что упомянули о фотосессиях. Вам ведь приходилось на них бывать. И они теперь заявляют, дескать: «Да мы и понятия не имели…» — но это же полный абсурд, так ведь?

БРИТНИ ОЛДИН: Это абсолютная нелепость, да.

Спасибо вам за то, что вы делаете. Вы не стесняетесь — и мне кажется, что когда люди поступают честно, как вы, это меняет ситуацию к лучшему. Очень было приятно с вами поговорить.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.