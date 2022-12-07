Скандалы: Спонсор больше не нужен!

«Кошелёк» Владимира Зеленского, одесский бизнесмен Борис Кауфман отправился за решётку

Вчера, во время ракетных ударов по Одессе, под ударом оказалась не только городская инфраструктура, но и двое местных царьков, Борис Кауфман и Александр Грановский, – их задержали детективы Национального антикоррупционного бюро. В августе Кауфману силовики не позволили эмигрировать из Украины, но и задерживать тоже не стали, – возможно, сказалось заступничество Зеленского. Как сообщала «Наша версия», с весны прошлого года Кауфман заменил Зеленскому Коломойского, став его личным «кошельком».

Теперь, когда Зеленский полностью перешёл на иностранное финансирование, необходимости в Кауфмане у него больше нет. Но то, как лихо Зеленский сдал своего благодетеля фемиде (причём – американской, ведь НАБУ контролирует непосредственно Вашингтон), ему ещё может икнуться. Дело в том, что у Кауфмана есть партнёр, Грановский, – и его вчера тоже «приняли» детективы НАБУ. Но если Кауфман – фигура так себе, торговец контрабандными сигаретами, то Грановский – иной коленкор. Во-первых, Грановский возглавляет движение «Всемирный хабад» – это такое сионистское, крайне закрытое и непубличное объединение. Во-вторых, Грановский, по сути, рулит еврейской общиной Одессы. Отец Грановского – бывший смотрящий на Украине от любавичских хасидов. Фигура серьёзная, не чета тому же Зеленскому. Похоже, Зеленский переоценил свои возможности. Впрочем, точно также он кинул и своего «папу Карло» Коломойского, также имеющего отношение к «хабаду».

Кауфмана с Грановским под охраной отправили в Киев, а, тем временем, в одесской мэрии прошли обыски – в кабинете градоначальника Труханова и его заместителей. Судя по всему, после Кауфмана на очереди Труханов, Зеленский наверняка не простит ему фрондёрства и попытки организовать бунт региональных элит. Но как отреагирует на это одесская предпринимательская общественность, завязанная на международную контрабанду, хасидские сионистские организации и, чего там греха таить, на транснациональную организованную преступность, пока судить сложно. Похожий «кидок» Коломойского Зеленскому сошёл с рук.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”