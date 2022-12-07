Марка Volkswagen вывела на тесты кроссовер Volkswagen Tiguan нового поколения

В Сети опубликовали снимки с тестовых испытаний нового кроссовера Tiguan, который обнаружили в условиях заснеженной трассы.

По снимкам можно увидеть, что автомобиль существенно преобразился по внешнему виду. В частности, производитель модернизировал бамперы, добавил вставки на кузове. Также по фотографиям очевидно, что модель стала более габаритной на фоне предшественника. Эксперты сообщили, что речь идет о серийном экземпляре, что позволит в скором времени провести презентацию транспортного средства.

Пока разработчики не называют никаких технических параметров, однако предполагается, что новинка получит гибридные силовые установки. Пока о возможности выхода электрической модификации кроссовера речи не ведется.