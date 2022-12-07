 

Володин предрек скитальцам и предателям печальную участь на Западе

07.12.2022, 12:55, Разное
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Об этом важно помнить всем “скитальцам и предателям”, которые удивляются нарушениям прав и свобод человека в Соединенных Штатах и Европе. Об этом спикер Госдумы написал в своем телеграм-канале.

“Их принцип: пока вы критикуете свою страну — вас терпят. Но в случае любого непослушания — выбрасывают. Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были бóльшими бандеровцами, чем сам Бандера”, – подчеркнул Володин.

По его словам, скитальцев ждет участь использованного материала – они станут ненужными. Это должны понимать те, кто совершил предательство по отношению к своей стране, родным и близким, заключил спикер.

Ранее Володин высказался об арестах на Западе покинувших Россию бизнесменов. Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который много лет назад предупреждал предпринимателей о таком развитии событий.

Спикер ГД призвал крупный бизнес развивать свою страну – Россию. Предприниматели обязаны Родине, благодаря которой они смогли реализовать себя, заявил политик.


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