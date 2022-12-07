Продюсер объяснил закрытие шоу «Импровизация» на ТНТ

Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил решение руководства ТНТ закрыть шоу «Импровизация». Деятель шоу-бизнеса предположил, что телеканал готовится выпустить новый проект.

Юмористическое шоу «Импровизация» выходило каждую неделю на ТНТ. Однако после шести лет успешной работы программы, созданной Comedy Club Production, телеканал решился на закрытие проекта. Последний выпуск топовой передачи вышел 27 ноября текущего года. Продюсер Дмитрий Ашуров объяснил причины отказа от съемок новых эпизодов шоу. Эксперт уверен, что к такому результату привело обилие в телепространстве более востребованных у россиян программ.

По его мнению, передача, которую вел Павел Воля, стала изживать саму себя. Несмотря на мнение целого ряда блогеров, что и сам телеканал начал терять прежнюю аудиторию, Ашуров уверен, что причина в упавшем рейтинге именно «Импровизации». За все эти годы эфиров импровизационные игры без подготовки гостей студии могли потерять актуальность для зрителей ТНТ.

Далее, уверен продюсер Дмитрий Ашуров, менеджмент телеканала придумает какой-либо новый проект, который заменит «Импровизацию». Он будет ещё ярче и интереснее для поклонников традиционной сетки вещания ТНТ. Деятель шоу-бизнеса пока не может сказать, каким именно существующим на российском телевидении программам сможет составить конкуренцию новое шоу.