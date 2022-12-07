Ждем Холодную Луну: последнее полнолуние года 8 декабря подарит знакам зодиака совершенно разные энергии

8 декабря в 7 часов 09 минут наступает полнолуние, которое еще называется Холодной Луной или Луной Длинной Ночи. Разберемся в том, откуда появились такие названия, какие энергии будут получать представители разных знаков зодиака и в чем надо быть предельно осторожными.

Название «Холодная Луна»

Оно пришло от представителей коренного американского племени мохоков, которые называли периодом полнолуния с декабря по январь (месяц от последнего в этом и до первого полнолуния в следующем году). Холодной Луну назвали потому, что это время является холодным, поскольку столбики температуры падают до минусовых отметок. Полнолуние также называют Луной Длинной Ночи, поскольку оно выпадает перед днем зимнего солнцестояния, когда наблюдается самая длинная ночь в году.

Особая энергия дня

Полнолуние 8 декабря будет в знаке Близнецов. Как известно, этот период отмечается желанием повеселиться, отнестись ко всему легкомысленно, не углубляться и не думать о последствиях. Даже самых спокойных и уравновешенных людей может потянуть на «подвиги», в них проснется дух авантюризма. Нельзя поддаваться этому желанию, поскольку последствия могут быть самыми плачевными (долго нельзя будет оправиться от случившегося). Астрологи рекомендуют провести этот день в спокойствии, не устраивать вечеринки, не отправляться в ночные клубы и не предпринимать никаких рискованных действий. Лучше подумать о своей жизни, подвести промежуточные итоги, помечтать о счастливом будущем.

Теперь разберемся в том, какие именно энергии подарит последнее полнолуние в году представителю каждого знака зодиака.

Овен

Вам захочется стать максимально честным и откровенным, прямо озвучить все свои мысли. Старайтесь контролировать высказывания, чтобы не сказать лишнего. Ваши слова могу быть использованы против вас, поэтому думайте о репутации.

Телец

Вам понадобится помощь, но вы привыкли надеяться на себя. Хорошая новость заключается в том, что помощь придет быстро, вам нужно только о ней попросить.

Близнецы

К вам потянутся многие люди, ведь полнолуние в вашем знаке. Не стоит уделять внимание всем без исключения, априори думайте о себе и будьте избирательны.

Рак

Постарайтесь ощутить момент и живите настоящем. Отложите мысли о будущем, решайте проблемы по мере их поступления.

Лев

Вы почувствуете уверенность в себе и сможете помочь другим людям. Оставайтесь великодушным лидером и помогайте всем без осуждения.

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Дева

Вам необходимо сделать шаг назад и посмотреть на происходящее со стороны и с более объемного ракурса. А в полнолуние просто расслабьтесь, это будет лучшей идеей.

Весы

В этот день вы наконец сможете сделать выбор. Ваши долгие сомнения имеют все шансы прекратиться, и вы почувствуете облегчение.

Скорпион

Не исключены недоразумения с близкими. Старайтесь не впускать никого в свой тесный круг, общайтесь только с проверенными людьми.

Стрелец

Вы склонны принимать слишком импульсивные и необдуманные решения. Постарайтесь контролировать свои эмоции и поведения, чтобы не сделать то, о чем можно пожалеть.

Козерог

Вы можете немного заскучать, но волноваться по этому поводу не стоит, лучше расслабиться и отдохнуть. Скоро грядут перемены, которым вы будете рады, так что скука останется в прошлом.

Водолей

Вам следует быть очень избирательным, поскольку ваши энергии с некоторыми людьми не совпадают. Проведите этот день спокойно и в кругу самых близких и проверенных вами и временем людей.

Рыбы

Вам необходимо затаиться и провести этот день спокойно. Вы любите погружаться в свой волшебный воображаемый мир, и сейчас самое время сделать именно это. Почувствуйте себя комфортно и отдохните от общения, вам нужно набраться сил.