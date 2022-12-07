 

Спикер мажилиса Кошанов: Слова посла РФ о русофобии не идут на пользу отношениям с Казахстаном

07.12.2022, 12:24, Новости дня
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Некоторые высказывания посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина на тему русофобии в республике похожи на заявления политологов, а не дипломата, которому нужно работать на пользу двусторонних отношений стран, считает спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Ерлан Кошанов.

Ранее Бородавкин в интервью Sputnik выразил озабоченность по поводу того, что радикальные националистические тенденции просматриваются в Казахстане все более и более явственно.

«Внимательно ознакомился с интервью г-на Бородавкина, некоторые моменты его интервью, действительно, не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя г-н Бородавкин очень опытный дипломат, его давно знаем, и он не должен уподобляться пропагандистам и политологам», – передает РИА «Новости» слова Кошанова в интервью телеканалу Atameken Business.

Спикер мажилиса добавил, что «ксенофобия есть и в России, и в других странах». «Поэтому мы должны совместно работать на пользу наших стран, наших государств, и чтобы наши высказывания, высказывания политиков в первую очередь не наносили вред нашим двусторонним отношениям», – заключил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия была и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, общий объем российских капиталовложений составляет почти 17 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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