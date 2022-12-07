В Киеве, Одессе и Днепре зафиксированы экстренные отключения света

Срочные отключения света произошли в среду в Киеве, Одессе и Днепре, сообщили в украинской энергокомпании ДТЭК.

Согласно информации холдинга, графики стабилизационных отключений пока не действуют, передает ТАСС.

Ранее экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии было применено в Сумах и Кривом Роге, звуки взрывов раздавались в центре Одессы. По сообщениям украинских СМИ, не было света и воды в Житомирской области, гремели взрывы во Львовской области, в Харькове и Тернополе.

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