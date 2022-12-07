 

Мэттью Перри объяснил, почему не хочет пересматривать “Друзей”

07.12.2022, 12:10, Разное
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53-летний Мэттью Перри стал гостем прямого эфира на радио CBC и рассказал ведущему Тому Пауэру, почему не может смотреть сериал “Друзья”, в котором исполнил роль Чендлера Бинга. По словам актера, просмотр шоу тревожит старые раны и заставляет его заново переживать весь ужас многолетней борьбы с алкогольной и наркотической зависимостью. Отметим, что самые тяжелые времена в жизни Перри пришлись как раз на тот период, когда он снимался в “Друзьях”.

Я не могу смотреть шоу, потому что я был ужасно худым и очень сильно страдал, – признался актер.

Актер подчеркнул, что может с легкостью определить, какое вещество употреблял на съемках той или иной серии.

Я мог бы определить это сезон за сезоном по тому, как я выгляжу в кадре, – сказал он. – Вот почему я не хочу пересматривать шоу. Потому что это единственное, что я замечаю при просмотре.  

Отметим, что на протяжении многих лет Мэттью Перри откровенно говорит о своих проблемах с алкоголем и запрещенными веществами. В новых мемуарах “Друзья, любовники и кое-что ужасное” актер также признался, что потратил 9 миллионов долларов на борьбу с зависимостями. Кроме того, в тексте он резко высказался о Киану Ривзе, а также раскрыл сердечную тайну – оказывается, Перри был безответно влюблен в коллегу по “Друзьям” Дженнифер Энистон. 

В начале ноября коллега Перри по фильму “Мошенники” Элизабет Херли призналась, что в самые непростые времена с актером было невыносимо работать. Производство картины было заморожено на 2 месяца, которые Перри провел в реабилитационном центре. 


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