 

Том Хэнкс вместе с 26-летним сыном на премьере фильма “Человек по имени Отто”

07.12.2022, 12:10, Разное
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Семейный бизнес по-голливудски: Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон спродюсировали новую драматическую комедию “Человек по имени Отто”, главные роли в которой исполнили сам Том, а также их 26-летний сын Трумэн. На днях в Музее Киноакадемии в Лос-Анджелесе состоялся специальный показ грядущего фильма. На красной ковровой дорожке Том и Трумэн появились вместе и позировали перед камерами за компанию с остальными актерами ленты — Марианой Тревиньо, Мануэлем Гарсия-Рульфо и Келли Ламор Уилсон, а также режиссером Марком Форстером и сценаристом Дэвидом Мэги.

Трумэн Хэнкс, Мариана Тревиньо, Том Хэнкс, Мануэль Гарсия-Рульфо

“Человек по имени Отто” расскажет историю ворчуна Отто Андерсона (Хэнкс), который больше не видит цели в жизни после потери любимой жены. Герой теряет надежду, но все меняется, когда в соседний дом переезжает веселая молодая семья, и он встречает сообразительную и креативную Марисоль. Дружба с ней переворачивает его мир. Фильм выйдет на экраны 30 декабря.

Напомним, что Трумэн — один из четырех детей Хэнкса. 40-летняя Элизабет и 45-летний Колин (тоже актер, причем довольно успешный) родились в браке Тома с первой женой Самантой Льюис. Трумэна и его старшего, 32-летнего брата Честера Хэнксу подарила нынешняя супруга Рита Уилсон. Кстати, с ней актер живет уже более 34-х лет — они поженились в далеком 1988 году.

Кадр из фильма “Человек по имени Отто”


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