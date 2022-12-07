 

В Новосибирске два парня скончались в ДТП с большегрузом

07.12.2022, 11:32, Разное
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6 декабря в Новосибирске в Ленинском районе столкнулись ВАЗ и грузовик с прицепом. Как сообщает “Царьград”, смертельное ДТП произошло в три часа ночи.

Автомобиль ВАЗ-2109, за рулем которого находился 18-летний парень, выезжал с второстепенной дороги и не пропустил машины, идущие по главной. В результате тягач Renault буквально снес “легковушку”, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

В ДТП скончался водитель ВАЗ и его 17-летний пассажир. Третий молодой человек, находившихся в легковом авто, с тяжелыми травмами был госпитализирован. Как сообщает VSE42.RU, водитель тягача не пострадал.


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