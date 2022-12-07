 

Cовместимость в сексе и кольцо за 5 миллионов: 42-летняя красотка Семенович готовится к свадьбе

07.12.2022, 11:32, Разное
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Певица стала звездой музыкальной премии Bloggers Music Awards от телеканала Russian Music Box. А после выступления ее ждал приятный поход в ювелирный магазин. “Сейчас поеду выбирать себе кольцо, – улыбается Анна. – Оно будет либо с изумрудом, либо с желтым сапфиром – пока не определилась. А оплачивать его – оно стоит около пяти миллионов рублей – будет мужчина, который за мной ухаживает”.

Кавалер Анюты – человек состоятельный. Не каждый же может сделать такой щедрый подарок! “Мне нравится, когда мужчина обеспеченный, когда он может делать своей девушке хорошие подарки”, – пояснила Семенович. При этом она и сама имеет хорошее приданое. “У меня есть квартира, машина, и я сама – гордость России”, – улыбается она.

Сегодня в шоу-бизнесе модно иметь молодых любовников. “Нет, он – мой ровесник, – призналась Семенович. – Хотя для меня главное не возраст, а эмоции. А еще очень важна совместимость в сексе – мне важно, чтобы я горела, когда со мной находится мужчина. В данном случае я надеюсь, что в новом году он станет моим мужем”.


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