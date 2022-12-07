Постоянное движение у Овна, фонтан энергии у Тельца: гороскоп на 2023 год от звезды «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой

Скоро уже наступит 2023 год Черного Водяного Кролика, а это значит, что пришло время узнать, что именно приготовили для нас звезды. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала о том, чего стоит ожидать каждому знаку зодиака.

Чего стоит ожидать в 2023 году

Тем, у кого получится подружиться с Кроликом, он принесет мир и спокойствие. В целом год будет благоприятным, способствующим налаживанию гармоничных отношений и семейному спокойствию, благополучию.

Черный Водяной Кролик является символом стабильности и миролюбия. Он сделает абсолютно все ради своей семьи и близких друзей. Традиционно Кролик олицетворяет собой семейное счастье и достаток.

Он благоволит творчеству, помогает легко найти выход из ситуации, учит искать компромисс, подстраиваться под ситуацию и находить со всеми общий язык.

Цвет года – черный. Он символизирует собой смелость, обдуманные действия и решительность. Новый 2023 год несколько смягчит все негативные последствия уходящего неспокойного года Тигра. Во второй половине наступающего года жизнь должна немного стабилизироваться и вернуться в привычное русло.

Что касается отношений, всем представителям знака зодиака стоит наладить крепкие и стабильные отношения. Можно флиртовать и менять партнеров. Однако, это касается только лишь тех, кто работает над созданием семьи, Кролик будет помогать.

Одинокие люди в 2023 году смогут найти свою любовь. Однако стоит помнить о том, что нужно проявить определенную сдержанность в отношениях. Важно научиться решать все вопросы мирным путем и в любой ситуации находить компромисс.

Кролик трепетно относится к важным семейным ценностям и довольно жестоко наказывает за измену. Не стоит рисковать своим счастьем и разрушать все то, что было построено.

Кролик является достаточно любвеобильным и поэтому с начала года любовь и романтические флюиды будут практически повсюду. Однако, не стоит поддаваться нахлынувшим чувствам и терять голову.

Символ года подарит всем людям желание общаться и невероятная способность находить со всеми общий язык и легко заводить новые интересные знакомства.

2023 год благоприятен для вступления в счастливый брак и рождения детей. Всем, кто не может обрести свое счастье, этот год подарит несколько хороших шансов. В семье будет царить поддержка и взаимопонимание. Все вопросы лучше всего решать мирным путем.

В год Черного Водяного Кролика зачатие и рождение детей будет происходить без особых проблем. Тем же, у кого уже есть дети, нужно заняться их воспитанием. Даже если нет такого опыта, этот процесс не вызовет никаких сложностей и принесет массу положительных моментов.

В финансовом плане в 2023 году должно быть все хорошо. У всех знаков зодиаков, у которых не получалось никак выбраться из долговой ямы, появится шанс улучшить свое финансовое положение. Однако, не стоит думать, что все разрешится само собой. Придется потрудиться, а при надобности, еще и научиться экономить.

В 2023 году можно завести новые знакомства и наладить деловые связи. Если не хватает каких-то знаний для продвижения по карьерной лестнице, то стоит заняться образованием. Это позволит добиться желаемого.

Что касается здоровья, то в 2023 году серьезных проблем не должно возникать. Однако, не стоит исключать сезонные заболевания, а также обострения имеющихся хронических болезней. Также стоит пересмотреть свои принципы питания и заняться спортом.

Вот что принесет Черный Водяной Кролик каждому знаку зодиака.

Овен

Как минимум всю первую половину года вы будете все время пребывать в движении. Даже если ранее ничего не планировали, то различные события в жизни будут происходить сами по себе.

Овнов ожидают полезные знакомства и самый настоящий прорыв в сфере бизнеса или же перспективы карьерного роста. Стоит носить с собой талисман с молнией или стрелой, чтобы достичь желаемого.

Телец

Начиная со второй половины 2023 года у Тельцов появятся очень хорошие возможности. Появится хороший шанс получить то, на что вы даже не рассчитывали.

Самое главное – правильно воспользоваться предоставленным шансом. Лучшим талисманом станет золотая монета, полная чаша или четырехлистный клевер.

Близнецы

В марте 2023 года появится хорошая возможность поэтапно активировать различные сферы своей жизни.

Самое главное – научиться быстро создавать новые важные связи и знакомства. Достичь этого помогут талисманы с изображение радуги, моста или рукопожатия.

Рак

В 2023 году Раков ожидает множество активных интересных занятий, к которым обычно вы не слишком сильно расположены.

Появившуюся энергию стоит направить на достижение успеха. Не стоит стесняться демонстрировать и проявлять свои таланты.

Лучшими талисманами станут солнце, весы и башня.

Лев

2023 год принесет Львам много различных возможностей, но при этом также будет много искушений, с которыми нужно постараться справиться, чтобы не спугнуть счастье и удачу.

Особенно важно придерживаться этих рекомендаций во второй половине года. Лучшими талисманами станут фигуры в виде символа бесконечности, раскрытой книги или же ветви оливы.

Дева

Для Дев в 2023 году наступит время все взять в свои руки. Не стоит бояться использовать совершенно любые возможности для улучшения эмоционального и финансового положения.

Отлично подойдут талисманы в виде автомобильного руля, ракеты, корабельного штурвала.

Весы

В первой половине 2023 года у Весов будет все очень хорошо как в плане финансов, так и в личной жизни. Однако при этом нужно проявить некоторую активность.

Весам может даже казаться то, что все силы направлены на достижение поставленных целей. Однако, подойдя к этой ситуации с умом, можно использовать это себе на пользу. Самое главное – ясно видеть желаемую цель.

В этом смогут помочь талисманы, выполненные в виде третьего глаза, треугольника и золотой лупы.

Скорпион

В первой половине 2023 года у Скорпионов может быть достаточно сложный период. Однако, что касается любовных отношений, то здесь ожидает новый виток.

В какой-то момент вы можете достаточно остро ощутить серьезную нехватку энергии и упадок сил. Чтобы не упустить важные возможности для себя, нужно выбрать для себя символы, выполненные в виде огня, феникса, горящего солнца.

Стрелец

В первые пять месяцев нового 2023 года может возникнуть впечатление того, что жизнь просто пролетает очень стремительно. У вас просто не будет времени остановиться и передохнуть.

Начиная с июня могут быть достаточно выгодные предложения, касающиеся сферы недвижимости. Можно будет даже приобрести дорогостоящее имущество.

Стрельцам подойдут талисманы в виде колесницы с лошадьми, паруса, летящей птицы. Это позволит использовать перемены себе на пользу.

Козерог

2023 год приготовил Козерогам достаточно увлекательные события. Вы сможете почувствовать то, что власть над собственной жизнью снова возвращается к вам. Вместе с ней снова придет удача.

Нужно постараться активизировать удачу при помощи талисманов в виде кошелька, рога изобилия или монет.

Водолей

2023 год может заставить сконцентрироваться на вопросе имущественных и моральных вопросах. Также стоит уделить внимание работе.

Чтобы получить желаемое, стоит использовать талисманы в виде географических карт, гор, монументальных сооружений.

Рыбы

В 2023 году могут возникнуть определенные неприятности. Однако, стоит приложить намного усилий, чтобы изменить практически всю свою жизнь к лучшему, просто исправив совершенные ошибки.

В достижении успеха помогут такие символы как полярная звезда, маяк, зеркало.