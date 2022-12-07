Как придать объем тонким волосам, используя термобигуди: хитрости из прошлого

Если вы страдаете от тонкости волос, есть очень эффективный способ визуально сделать их более объемными. Для этого необходимо вспомнить тренд из прошлого и использовать этот трюк. Речь идет о применении термобигуди в качестве инструмента для завивки волос. Разберемся в преимуществах этого способа и в особенностях применения.

Проблема тонких волос

Волосы являются визитной карточкой нашего образа, поскольку от прически зависит восприятие лука в целом. Тонкие и безжизненные волосы необходимо спасать, иначе их внешний вид не будет привлекательным, и не останется ничего иного, кроме выбора короткой стрижки. Если вы категорически не хотите стричься, есть немало выходов из положения.

Рекомендации по укреплению и придания объема тонким волосам

Постарайтесь выбирать только качественные средства по уходу, которые предназначены исключительно для тонких волос. речь идет о шампунях и кондиционерах, бальзамах и масках. Используйте готовые средства, экспериментируйте с применением натуральных ингредиентов, которые помогут вам укрепить фолликулы и сделать волосы густыми. Рекомендуется также вовремя состригать кончики волос (это надо делать не реже двух раз в месяц). Не беспокойтесь о том, что вам не удастся отрастить длинные волосы, поскольку приходится постоянно убавлять длину.

Во-первых, после стрижки они быстрее растут (особенно, если вы воспользуетесь лунным календарем и отправитесь в салон в нужное время). Во-вторых, посеченные кончики имеют свойства расслаиваться и повреждают волосинку, поднимаясь все выше. Если игнорировать состригание, скоро волосы станут напоминать искусственные тонкие волокна, начиная с середины волосинки. Поэтому систематически делайте процедуры, которые необходимы для возвращения волосам пышности, эластичности и шелковистости.

Вред от использования термоприборов

Теперь речь пойдет об укладке. Многие люди предпочитают делать укладку, используя горячие инструменты. Имеется в виду плойка, утюжок, поток горячего воздуха их фена и пр. В случае с тонкими волосами эти методы являются не просто недопустимыми, а крайне опасными. Вы то и дело повреждаете и без того тонкие и безжизненные волосы. Не исключено, что они стали такими именно из-за использования термоприборов. Высокие температуры пережигают саму волосинку, они также негативно влияют на состояние фолликул, поскольку натяжение во время использования бывает очень большим. Если постоянно пользоваться подобными приборами, последствия будут крайне негативными, волосы лишаться блеска и эластичности, станут ломкими и похожими на капроновые нити.

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Старый, забытый, но эффективный способ завивки

Если не использовать термоприборы, сделать красивую прическу будет крайне проблематично. Просушить волосы естественным способом означает дать им возможность выбрать свою форму, которая может вас не устраивать. Короткая стрижка, если допускается некоторая небрежность, может смотреться довольно привлекательно. А вот длинные волосы будут выглядеть не очень эффектно, поэтому нужно придумать иной способ завивки.

Можно заплести косички или использовать обычные бигуди, но об этом надо позаботиться заранее. Вы не сможете за короткий промежуток времени сделать укладку, нужно заплести косы или накрутить бигуди с вечера, чтобы пряди могли за ночь превратиться в локоны. Спать с косичками или бигуди не очень удобно, поэтому данные способы перестали пользоваться популярностью.

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В 60-х годах прошлого века появились термобигуди, о которых в нашем столетии забыли, а теперь вспомнили и поступили очень мудро.

Преимущества использования термобигуди

Первым плюсом является то, что они не портят волосы. Они действительно горячие, но температура все равно гораздо ниже, чем у утюжка или плойки (поток горячего воздуха из фена не такой обжигающий, но он очень сильно сушит волосы, поэтому также вычеркивается из списка безопасных инструментов). Поэтому использование термобигуди является безопасным, но при этом очень эффективным для оформления качественной укладки.

Вторым плюсом является короткий промежуток времени, поскольку вам не придется спать все ночь с бигуди или накручивать отдельно каждую прядь на плойку, за полчаса вы сделаете красивую прическу. Причем, вам не надо сидеть и ждать, когда волосы завьются в локоны, можно заниматься своими делами, это не мешает процессу.

Преимуществом является то, что локоны получаются одинаковыми, и это может быть использовано для создания очень стильной и привлекательной прически, например, «пляжных волн» или «голливудских локонов».

Метод использования

Он очень прост, и вы справитесь с этой задачей очень быстро. Нанесите на волосы стайлинговое средство для лучшей фиксации и сохранения формы. Отделяйте по пряди и начинайте накручивание с середины волос, чтобы правильно распределить тепло по всей длине и не заставить кончики принимать на себя весь удар. Подождите, пока термобигуди остынут, затем снимите, ваша прическа готова.