Елизавета Шакира, Михаил Тройник и другие в кампании бренда U IT`S U

Главная миссия бренда — раскрыть уникальность и предназначение каждого человека. «Мне кажется, что тренд “быть лучшей версией себя” исчерпан. Сейчас все ищут свои сильные стороны. Сейчас все ищут себя. Я имею в виду, сейчас быть собой — это принимать свои и сильные и слабые стороны», — комментирует создатель и дизайнер бренда Юлия Хамитова.

Первый дроп бренда U IT`S U включил в себя серию худи премиального качества, которые не только согреют этой зимой, но и расскажут всем окружающим о вас. Команда бренда разработала несколько универсальных моделей с персональной кастомизацией. У каждого на толстовке будет написано его имя, потому что имя каждого из нас — это и есть наша уникальность и наш личный бренд. Цветовая палитра дропа включает в себя базовые оттенки, такие как черный, серый и бежевый, что позволяет с легкостью вписывать изделия в ваш базовый гардероб. На сайте можно выбрать цвет и заказать личный брендинг.

“У меня на толстовке написано “Я Юлия Хамитова” и это куда важнее, чем то, какой именно профессией я занимаюсь в данный момент. Именно так я хочу запомниться миру”, — комментирует Юлия Хамитова, актриса и создательница бренда U IT`S U.

Юлия Хамитова Наталья Земцова Анна Котова-Дерябина и Елизавета Шакира Александра Власова