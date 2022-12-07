 

Елизавета Шакира, Михаил Тройник и другие в кампании бренда U IT`S U

07.12.2022, 10:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Главная миссия бренда — раскрыть уникальность и предназначение каждого человека. «Мне кажется, что тренд “быть лучшей версией себя” исчерпан. Сейчас все ищут свои сильные стороны. Сейчас все ищут себя. Я имею в виду, сейчас быть собой — это принимать свои и сильные и слабые стороны», — комментирует создатель и дизайнер бренда Юлия Хамитова.

Первый дроп бренда U IT`S U включил в себя серию худи премиального качества, которые не только согреют этой зимой, но и расскажут всем окружающим о вас. Команда бренда разработала несколько универсальных моделей с персональной кастомизацией. У каждого на толстовке будет написано его имя, потому что имя каждого из нас — это и есть наша уникальность и наш личный бренд. Цветовая палитра дропа включает в себя базовые оттенки, такие как черный, серый и бежевый, что позволяет с легкостью вписывать изделия в ваш базовый гардероб. На сайте можно выбрать цвет и заказать личный брендинг.

“У меня на толстовке написано “Я Юлия Хамитова” и это куда важнее, чем то, какой именно профессией я занимаюсь в данный момент. Именно так я хочу запомниться миру”, — комментирует Юлия Хамитова, актриса и создательница бренда U IT`S U.

Юлия ХамитоваНаталья ЗемцоваАнна Котова-Дерябина и Елизавета ШакираАлександра Власова

 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.21 / Ночью под Минском на президентской горе Беларашмор (Пик Демократии) внезапно появилось лицо Николая Лукашенко

23.09.20 / Скандалы: Казус Абызова

28.07.22 / Мнение: Копаганда

13.06.22 / Наиболее выигрышные прически для густых волос: актуальные летние варианты

07.05.22 / Чердак римской церкви скрывает рисунки беглецов времён Второй мировой

16.06.22 / Мнение: Боязливая Европа, или время работает на нас

21.06.21 / Вкуснее конфет, а пользы больше. Фрукты в карамели легко готовить

04.12.21 / Мнение: Страдания сэра Бранте

22.01.22 / Володин заявил о готовности Думы к диалогу с украинскими депутатами

03.07.20 / Советские здравницы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика