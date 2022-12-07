 

Хайди Клум, Оливия Уайлд, Райан Рейнольдс и другие гости премии People’s Choice Awards

07.12.2022, 10:45, Разное
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Вчера в Санта-Монике, Калифорния, прошла 48-я церемония награждения премии People’s Choice Awards, которая вручается за достижения в области поп-культуры. На мероприятии традиционно присутствовали самые востребованные современные селебрити. Среди знаменитых гостей были замечены супермодель Хайди Клум, актриса и режиссер Оливия Уайлд, актер Райан Рейнольдс, кантри-певица Шанайя Твейн, звезда нашумевшего в 90-ые сериала “Баффи — истребительница вампиров” Сара-Мишель Геллар, актер Билли Портер, звезда “Очень странных дел” Ноа Шнапп и многие другие.

Оливия УайлдРайан РейнольдсХайди КлумСара-Мишель ГелларШанайя Твейн


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