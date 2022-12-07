Хайди Клум, Оливия Уайлд, Райан Рейнольдс и другие гости премии People’s Choice Awards

Вчера в Санта-Монике, Калифорния, прошла 48-я церемония награждения премии People’s Choice Awards, которая вручается за достижения в области поп-культуры. На мероприятии традиционно присутствовали самые востребованные современные селебрити. Среди знаменитых гостей были замечены супермодель Хайди Клум, актриса и режиссер Оливия Уайлд, актер Райан Рейнольдс, кантри-певица Шанайя Твейн, звезда нашумевшего в 90-ые сериала “Баффи — истребительница вампиров” Сара-Мишель Геллар, актер Билли Портер, звезда “Очень странных дел” Ноа Шнапп и многие другие.

Оливия Уайлд Райан Рейнольдс Хайди Клум Сара-Мишель Геллар Шанайя Твейн