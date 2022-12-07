Международные денежные переводы: основные особенности

Международные денежные переводы давно стали частью нашей жизни. Современный человек живет в новых реалиях и обойтись без переводов никаким образом не получится. Благодаря инновационным возможностям можно отправить деньги родственникам, отправится в путешествие, оплатить лечение в иностранной клинике или заплатить за обучение ребенка.

Особенности

Проблем с денежными переводами обычно не возникает. Человек может обратиться либо в банк, либо в компанию-посредника. Если перевод будет осуществляться через специальную компанию, которая будет выступать в роли посредника, то придется открыть специальный счет. Можно пойти немного другим путем и открыть специальную карту.

Современные возможности позволяют осуществить перевод онлайн. На официальном сайте банка можно оставить заявку и провести операцию быстро. Есть также специальные сервисы, которые позволяют проводить переводы быстро и без каких-либо задержек. К примеру, swift перевод позволяет переводить довольно крупные суммы. Что касается комиссии, то самые низкие комиссии предлагает банк. Компании-посредники немного завышают цены.

Что касается особенностей, то обратить внимание стоит на следующие:

Огромной популярностью пользуются именно банковские переводы. Отправить деньги за границу могут не только юридические, но и физические лица. Для того, чтобы отправить деньги, нужно открыть специальный счет. Банковскому работнику нужно будет предоставить паспорт, а также деньги, которые нужно будет перевести. Если деньги будут отправляться через компанию-посредника, то нужно будет указать дополнительные данные. А именно адрес и номер телефона. В некоторых случаях нужно осуществить перевод имени и фамилии на латиницу. Отправитель обязательно должен предоставить паспорт. Если его нет на руках, то можно продемонстрировать миграционную карту или документ, подтверждающий, что у человека есть временная регистрация.

В какой валюте отправлять деньги?

Наверное, этот вопрос волнует многих. Кто-то считает, что лучше всего отправлять в долларах. Но курс доллара на сегодня не стабилен. Получатель получит деньги в той валюте, в которой был открыт счет. Банк проведет конвертацию валют по тому курсу, который установлен на момент получения средств. За обменные операции банк взимает комиссию.

Отправитель должен все заранее рассчитать. Если нужно отправить точную сумму, то стоит добавить еще и сумму комиссии, чтобы потом не остаться должным.

Что касается компаний-посредников, то далеко не все такие организации работают с иностранной валютой. Зачастую, такие компании отправляют деньги в национальной валюте, а потом происходит конвертация. Но это не всегда удобно и человек может потерять кругленькую сумму.