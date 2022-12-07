Морщины и нет зубов: Фото постаревшей до отвращения Бабкиной без фильтров и макияжа слили в Сеть

Королеве народной песни уже 72 года, но кто в это поверит? Несмотря на наступившую старость, выглядит звезда уж точно не на свои годы! Идеальная кожа, никаких морщин и бодрость, которую она так яро демонстрирует. Поговаривают, что идеальная внешность Надежды Бабкиной – это заслуга пластического хирурга, хотя сама она это не признает.

Кто только не пытался разгадать тайну вечной молодости артистки – и врачи, и блогеры, и звезды. Пока были такие предположения: блефаропластика, липосакция, изменение формы носа и улыбки с помощью виниров. Копаться в прошлом звезды, конечно, интересное занятие. Но журналисты сделали кое-что более занимательное.

Одно издание провело эксперимент, чтобы понять, как бы выглядела Надежда Бабкина, если бы не было всех этих манипуляций со своей внешностью: фотографию 30-летней давности загрузили в редактор и состарили его, а результат без фильтров и макияжа слили в Сеть. В итоге на нем певица постарела до отвращения!

Куча морщин, которые покрывают ее тело, кожа лишилась эластичность. Да, и снимок выбран такой, что кажется, будто у ведущей “Модного приговора” нет зубов. Вот так, по мнению журналистов, могла бы выглядеть артистка, если бы не устроила погоню за красотой и юностью. Наверное, в таком образе Надежда Бабкина вряд ли смогла бы охомутать своего молодого возлюбленного.