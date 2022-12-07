 

Морщины и нет зубов: Фото постаревшей до отвращения Бабкиной без фильтров и макияжа слили в Сеть

07.12.2022, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Королеве народной песни уже 72 года, но кто в это поверит? Несмотря на наступившую старость, выглядит звезда уж точно не на свои годы! Идеальная кожа, никаких морщин и бодрость, которую она так яро демонстрирует. Поговаривают, что идеальная внешность Надежды Бабкиной – это заслуга пластического хирурга, хотя сама она это не признает.

Кто только не пытался разгадать тайну вечной молодости артистки – и врачи, и блогеры, и звезды. Пока были такие предположения: блефаропластика, липосакция, изменение формы носа и улыбки с помощью виниров. Копаться в прошлом звезды, конечно, интересное занятие. Но журналисты сделали кое-что более занимательное.

Одно издание провело эксперимент, чтобы понять, как бы выглядела Надежда Бабкина, если бы не было всех этих манипуляций со своей внешностью: фотографию 30-летней давности загрузили в редактор и состарили его, а результат без фильтров и макияжа слили в Сеть. В итоге на нем певица постарела до отвращения!

Куча морщин, которые покрывают ее тело, кожа лишилась эластичность. Да, и снимок выбран такой, что кажется, будто у ведущей “Модного приговора” нет зубов. Вот так, по мнению журналистов, могла бы выглядеть артистка, если бы не устроила погоню за красотой и юностью. Наверное, в таком образе Надежда Бабкина вряд ли смогла бы охомутать своего молодого возлюбленного.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.06.22 / Мнение: Горско-Золотой котел

25.11.21 / Валерий Рашкин объявился в Мексике

29.10.22 / Володин рассказал о вступающих в силу в ноябре законах

23.08.22 / В Китае на фоне кризиса в строительной отрасли участились случаи спокойствия на улицах

30.10.22 / Битва героев: семья Синди Кроуфорд, Меган Фокс и другие на вечеринке в честь Дня всех святых

26.02.22 / Мнение: О поехавшем кукухой… Горе России, горе!

27.04.22 / Британский политолог – ни США, ни ЕС не поддержали Зеленского, когда он хотел мира

27.12.21 / Мнение: Враг государства

02.11.22 / К вымиранию неандертальцев привела любовь, а не насилие

11.03.22 / Сергей Безруков и Анна Матисон отмечают шестую годовщину свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика