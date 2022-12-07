 

Больной старик Дибров рассказал о своих похождениях в сауне: Больше 5 минут не сможешь

07.12.2022, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Известный российский журналист, ведущий и продюсер Дмитрий Дибров уже давно является признанным метром отечественного телевидения. Строить карьеру он начал еще в советское время и, несмотря на возраст, все еще продолжает активно работать.

Параллельно 63-летний телеведущий воспитывает маленьких наследников, рожденных в браке с четвертой женой, фотомоделью Полиной Дибровой. Журналист уже получает пенсию, однако его семья, очевидно, живет за счет высоких телевизионных гонораров.

К слову, еще совсем недавно шоумен лишился высокого заработка. Почти три назад он перенес инсульт и временно не мог заниматься своими проектами. Увы, но престарелый Дмитрий Дибров болен до сих пор.

О серьезных проблемах со здоровьем, возникших после недуга, о рассказал лично. Журналист признался, что иногда у него возникает “темное пятно” и он забывает слова. Видимо, длительная реабилитация не помогла полностью поправиться.

Также Дмитрий Дибров лишился возможности посещать сауну, которую раньше очень любил. Продюсер подчеркнул, что там у него ухудшается самочувствие и поднимается давление.

“Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь”, – отметил Дмитрий Дибров.

Артисту из-за болезни пришлось изменить свой образ жизни. Он не только отказался от сауны, но и расстался с вредными привычками. Кроме того, Дмитрий Дибров соблюдает диету, из-за чего уже потерял вес.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.21 / Об его интрижках ходят легенды: личная жизнь Игоря Верника и его отношения с братом-близнецом

30.09.22 / Нейтральный цвет, детали и качество на первом месте: советы по выбору сумки, которая подойдет к любому образу

09.12.21 / Клетки в носу могут защитить организм от развития тяжелой формы COVID-19

17.01.22 / Про «вымирание» не сказка, а предсказание от Маска

20.12.20 / Елизавета II привьётся российской вакциной от коронавируса

22.07.20 / Украина на пороге энергетического коллапса

19.07.20 / «Смерть мозга» НАТО: новые симптомы или выход из комы?

27.09.21 / Две книги Ричарда Докинза внесли в реестр экстремистских материалов

15.04.22 / Hürriyet – первый кебаб в космосе — турецкий повар запустил своё блюдо в стратосферу на воздушном шаре

02.06.22 / Книжный клуб. Заседание 1. – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика