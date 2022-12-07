Больной старик Дибров рассказал о своих похождениях в сауне: Больше 5 минут не сможешь

Известный российский журналист, ведущий и продюсер Дмитрий Дибров уже давно является признанным метром отечественного телевидения. Строить карьеру он начал еще в советское время и, несмотря на возраст, все еще продолжает активно работать.

Параллельно 63-летний телеведущий воспитывает маленьких наследников, рожденных в браке с четвертой женой, фотомоделью Полиной Дибровой. Журналист уже получает пенсию, однако его семья, очевидно, живет за счет высоких телевизионных гонораров.

К слову, еще совсем недавно шоумен лишился высокого заработка. Почти три назад он перенес инсульт и временно не мог заниматься своими проектами. Увы, но престарелый Дмитрий Дибров болен до сих пор.

О серьезных проблемах со здоровьем, возникших после недуга, о рассказал лично. Журналист признался, что иногда у него возникает “темное пятно” и он забывает слова. Видимо, длительная реабилитация не помогла полностью поправиться.

Также Дмитрий Дибров лишился возможности посещать сауну, которую раньше очень любил. Продюсер подчеркнул, что там у него ухудшается самочувствие и поднимается давление.

“Еще труднее сидеть в сауне, больше 5 минут не сможешь”, – отметил Дмитрий Дибров.

Артисту из-за болезни пришлось изменить свой образ жизни. Он не только отказался от сауны, но и расстался с вредными привычками. Кроме того, Дмитрий Дибров соблюдает диету, из-за чего уже потерял вес.