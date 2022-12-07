Брюнетка при свечах: как добиться утонченного и дорого образа с помощью трендового окрашивания

Хотите придать своим каштановым волосам утонченный и дорогой вид? «Брюнетка при свечах» — это недавний тренд, воплощающий в себе уют, свет и тепло — то, чего мы все жаждем прямо сейчас, с приходом зимы. Для тех, кто не в курсе, эксперт по волосам Николь Петти объясняет, что прически, «освещенные свечами», призваны усилить естественные цветовые вариации волос, сохраняя при этом естественный вид.

Универсальный вариант

Николь говорит: «Темные волосы обычно выглядят слишком просто, но эта тенденция добавляет другие тона, чем придает волосам теплоту и ощущение света, как если бы они блестели в темноте при свечах или у костра. Недавно популяризированный некоторыми знаменитостями стиль стал идеальным для брюнеток, которые хотят немного изменить свой образ и придать волосам более дорогой вид». И самое приятное то, что это универсальный вариант, ведь его можно подобрать для любого тона, формы лица, типа волос.

Обратитесь к специалистам

Эксперт также отмечает, что для достижения желаемого результата лучше всего довериться профессионалам салона, которые могут посоветовать, какие тона лучше всего подойдут вашим волосам и дадут наилучшие результаты. «Попросите мелкое мелирование на один или два тона светлее вашего натурального цвета волос. А ваш стилист уже позаботится обо всем остальном.

Медовые, карамельные, янтарные и золотисто-коричневые блики лучше всего подойдут теплым оттенкам кожи, так как они могут поддерживать и обогащать теплый цвет лица. Между тем, обладательницам кожи с холодным оттенком больше подойдут мокко и насыщенно-шоколадные оттенки, которые могут осветлить цвет лица».

Николь говорит, что эти блики должны быть добавлены к определенным участкам волос, которые вы хотели бы выделить или добавить им больше объема. Но она также подчеркивает, что если вы никогда раньше не красили волосы, или вам нужен более сдержанный вид, начните с более нежных тонов, прежде чем добавлять более яркие.