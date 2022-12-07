 

Депутаты, скончавшиеся до окончания своих мандатов, смогут голосовать при помощи медиумов

07.12.2022, 9:33, Разное
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Госдума приняла законопроект, разрешающий депутатам принимать участие в голосовании в случае смерти во время исполнения своих обязанностей.

Для того, чтобы узнать волю покойных депутатов, парламент воспользуется услугами медиумов и экстрасенсов.

Автор законопроекта напоминает, что данные ЦИК показывают высокую избирательную активность среди недавно усопших. Довольно часто умершие граждане приходят на избирательные участки и голосуют, причём это явление распространено не только в России, но и в США, где покойники к тому же освоили голосование по почте. При этом депутат считает дискриминацией отстранение депутата от службы в связи со смертью, если с его стороны не было никаких нарушений.

– Мне кажется нелепым, что мы снимаем с человека обязанности депутата только потому, что он умер. Народ ему доверил представлять свои интересы на протяжении пяти лет – вот пусть и представляет. Нельзя подводить своих избирателей. А то, что ему придётся голосовать и выступать с трибуны при помощи медиума – это сугубо техническая деталь. Мы же позволяем выступать глухонемым и иностранцам при помощи сурдо- и других переводчиков. Чем же депутаты хуже? – обратился он к коллегам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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