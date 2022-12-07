 

Высокий риск смерти: Гоген Солнцев госпитализирован с тяжелой травмой головы

07.12.2022, 8:37, Разное
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Скандально известный российский шоумен Гоген Солнцев оказался в больнице. За его жизнь борются врачи. Эпатажный артист получил серьезную травму головы.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Чрезвычайное происшествие произошло во вторник, 6 декабря, в российской столице. Шоумен упал на улице и ударился головой. Предположительно, он находился в нетрезвом состоянии.

Как утоняет телеканал “360”, медики диагностировали у Гогена Солнцева закрытую черепно-мозговую травму. Очевидно, что сильный удар головой при падении может грозить множеством тяжелых осложнений и даже смертью, риски которого возрастают, если не оказать пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

Однако на данный момент артист уже находится в одной из больниц Москвы. Врачи контролируют состояние его здоровья. Меж тем, ситуация осложняется тем, что бывший участник телепроекта “Дом-2”, вероятно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

По данным РИА ФАН, 42-летний Гоген Солнцев упал и получил тяжелую травму головы в Костомаровском переулке Москвы. К слову, на данным момент нет информации состоянии здоровья артиста.

Находится ли он в сознании после получения закрытой ЧМП, также неизвестно. Однако телеграмм-канал “112” уточняет, что Гоген Солнцев должен будет провести несколько дней в больнице, находясь под наблюдением врачей.


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