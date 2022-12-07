“Дхарма”: книга Сахары Роуз Кетаби

На книгу я наткнулась совершенно случайно, но, так как я уже какое-то время занимаюсь духовными практиками, знаю, что совпадений не бывает (тем более таких!). И я не прогадала!

Что понравилось

Автор не наваливает на читателя гору непонятных слов, а стремится сразу давать объяснения терминам и понятиям более простым языком. Сохраняется атмосфера доброты, тепла, заботы, было ощущение, что книга написана лично для меня, чтобы рассказать мне, как обрести свою дхарму и жить в гармонии с собой.

Привлекло и то, что в книге сразу предлагается пройти тест на определение своего дхармического архетипа. С каждой главой к этому знанию добавляется новый кусочек паззла, и к концу книги читатель уже имеет целую картинку. Развитие идет поэтапно, давая возможность понять содержание и проработать трудные моменты. Как раз для этих целей автор дает много практических заданий и медитации.

Подкупило и имя автора предисловия. Дипак Чопра — один из влиятельных мировых духовных лидеров — говорит, что эта “…книга дает возможность вспомнить о главном и обнаружить предназначение…”. Для тех, кто интересуется духовным развитием, слова доктора медицины и автора книги “Аюрведа. Древняя мудрость и современная наука для совершенного здоровья” звучат более чем убедительно.

Вывод

Я многое почерпнула из книги Сахары Роуз и могу сказать, что мое отношение к себе и своему внутреннему миру поменялось после прочтения. Однозначно рекомендую! Читайте с удовольствием!