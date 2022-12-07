 

“Дхарма”: книга Сахары Роуз Кетаби

07.12.2022, 8:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На книгу я наткнулась совершенно случайно, но, так как я уже какое-то время занимаюсь духовными практиками, знаю, что совпадений не бывает (тем более таких!). И я не прогадала!

Что понравилось

Автор не наваливает на читателя гору непонятных слов, а стремится сразу давать объяснения терминам и понятиям более простым языком. Сохраняется атмосфера доброты, тепла, заботы, было ощущение, что книга написана лично для меня, чтобы рассказать мне, как обрести свою дхарму и жить в гармонии с собой.

Привлекло и то, что в книге сразу предлагается пройти тест на определение своего дхармического архетипа. С каждой главой к этому знанию добавляется новый кусочек паззла, и к концу книги читатель уже имеет целую картинку. Развитие идет поэтапно, давая возможность понять содержание и проработать трудные моменты. Как раз для этих целей автор дает много практических заданий и медитации.

Подкупило и имя автора предисловия. Дипак Чопра — один из влиятельных мировых духовных лидеров — говорит, что эта “…книга дает возможность вспомнить о главном и обнаружить предназначение…”. Для тех, кто интересуется духовным развитием, слова доктора медицины и автора книги “Аюрведа. Древняя мудрость и современная наука для совершенного здоровья” звучат более чем убедительно.

Вывод

Я многое почерпнула из книги Сахары Роуз и могу сказать, что мое отношение к себе и своему внутреннему миру поменялось после прочтения. Однозначно рекомендую! Читайте с удовольствием!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03.21 / “Аль-капотня”: 5 причин посмотреть новый сериал от создателей “Полицейского с Рублевки” и “Глухаря”

29.07.22 / Актуально на август: какие модели модных сарафанов взять с собой в отпуск

05.05.22 / Британские врачи регулярно сталкиваются с «ужасающим и системным расизмом»

10.01.21 / Мнение: Врать легче по-украински

09.12.20 / Конфронтация с пришельцами. Происшествие в Дульце в 1979 году

06.11.22 / Так все же, молодит или старит челка женщину: все за и против и секреты выбора модной прически

29.01.21 / Беременная принцесса София впервые вышла в свет после перенесенного коронавируса

24.09.21 / Пять знаков зодиака, представительницы которых никогда не позволяют мужчинам себя контролировать

18.05.22 / Мнение: Почему россияне разлюбили Европу

03.07.21 / Никаких красителей, сегодня это самый модный цвет волос: прически для седых волос, освежающие образ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика