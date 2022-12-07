Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник

КНР запустила ракету-носитель «Куайчжоу-11» с экспериментальным спутником для навигации, аппарат успешно выведен на орбиту.

Старт прошел в 9.15 по Пекину (4.15 мск) с космодрома Цзюцюань в северной части страны, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Спутник предназначен для испытаний связи и проверки технологий навигационных систем, применяемых для судоходства.

В ноябре Китай завершил сборку основной конфигурации собственной космической станции «Тяньгун».

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