 

В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России

07.12.2022, 6:05, Новости дня
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Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.

Блокировка золотого резерва РФ включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, блокировку золотого резерва РФ американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.

По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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