В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России

Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.

Блокировка золотого резерва РФ включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.

Напомним, блокировку золотого резерва РФ американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.

По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.

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