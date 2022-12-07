 

Пушилин заявил об использовании ВСУ заградотрядов для репрессий

07.12.2022, 6:05, Новости дня
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Руководство украинских военных даже в безвыходных ситуациях не позволяет отходить своим подразделениям, для сдерживания фронта они применяют заградительные отряды, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Подразделения ВСУ, запрашивающие приказ на отход в бесперспективных ситуациях в населенных пунктах, не получают удовлетворительного ответа, сказал Пушилин в беседе с ТАСС.

В некоторых случаях применяются репрессивные меры по отношению к тем командирам и подразделениям, которые хотят сохранить жизнь бойцам.

По его словам, для того, чтобы заставить бойцов ВСУ сражаться, начальство использует заградительные отряды, в числе которых есть «оголтелые националисты», не останавливающиеся ни перед чем.

Экс-посол ЛНР в РФ Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что профессиональные воинские части украинских ВС сейчас интенсивно заменяют заградотрядами, есть случаи, когда такие подразделения гнали бойцов прикладами в спину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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