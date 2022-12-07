Постпред России Небензя заявил о готовности к переговорам и покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением коллеги с Украины

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать на заседании Совбеза коллегу с Украины Сергея Кислицу.

Перед выступлением Кислицы российский постпред покинул зал, заявив, что не будет выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима, напомнив о его прежних резких высказываниях.

В ходе своего выступления Небензя заявил, что Россия «готова к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших» начать так называемую военную специальную операцию в Украине (вероятно речь идет о прошлогодних требованиях к НАТО и США).

– Небензя выступил и сказал, что у него нет сил читать мои твиты и слушать мои выступления, и свалил с Совбеза ООН. Ну что сказать? Отступать, так отступать! Покинули Херсон, покините и Совбез, Небензя!, – написал Кислица.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, Координатор чрезвычайной помощи ООН, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что обстрелы объектов гражданской инфраструктуры, в результате которых у людей зимой нет тепла, воды и света – грубое нарушение международного гуманитарного права. Рассказав о немыслимых мучениях украинского народа, Гриффитс сказал, что речь идет о самой возможности выжить в сложившихся условиях и призвал остановить бессмысленную войну.

– В результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, включая электростанции и теплоцентрали, миллионы людей лишились тепла, электричества и воды, что добавило еще один опасный аспект к гуманитарному кризису, вызванному этой войной, – подчеркнул Мартин Гриффитс.

Он рассказал членам Совбеза о массовой гибели людей в Украине, их перемещениях и страданиях, а также разрушениях в стране. Замгенсека доложил о реализации гуманитарных операций и проблемах, с которыми сталкиваются сотрудники ООН при оказании помощи украинцам.

По данным ООН, с 24-го февраля, когда Россия вторглась в Украину, 17023 мирных жителей были убиты. Однако это только официальные данные, реальные цифры могут быть гораздо выше. Война заставила 14 миллионов украинцев покинуть свои дома и спасаться бегством. 6,5 миллионов из них стали внутренне перемещенными лицами и 7,8 млн нашли убежище в странах Европы. В ходе интенсивных обстрелов украинских городов совершено 715 нападений на больницы и поликлиники. С февраля 1148 детей в Украине были убиты или получили ранения, миллионы бежали, многие остались без родителей и подвержены риску насилия.

– В результате обстрелов объектов гражданской инфраструктуры люди лишаются медицинской помощи, а дети – образования. Сегодня в Украине под угрозой оказалась сама возможность выжить, – сказал замгенсека.

Он подчеркнул, что в Украину пришла зима. Температура уже ниже нуля, и ожидается, что она упадет до -20 градусов по Цельсию. Особым рискам подвергаются пожилые, инвалиды и миллионы перемещенных лиц. Представитель ООН напомнил о том, что международное гуманитарное право четко определяет, что объекты, необходимые для выживания гражданского населения, должны быть защищены.

Ранее Россия запросила 9 декабря заседание Совета Безопасности ООН. Темой станут западные поставки оружия на Украину.

В ноябре Кислица опубликовал фотографию, на которой он показывает неприличный жест и обращается к России, а также предстает одетым в футболку с ненормативной лексикой.

В октябре Кислица обозвал заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, после чего получил от него ответ.