Идущего по берегу йети сняли на видео в Канаде

Очень неплохое и качественное видео было снято недавно в Канаде и опубликовано местной организацией по изучению Сасквочей Rocky Mountain Sasquatch.

Указывается, что видео засняли люди, плавающие на лодках в северной части Онтарио. Возможно, рыбаки. Конкретное место не указаны и личности авторов видео тоже не называются.

На кадрах видно, что рыбаки по какой-то причине снимают на видео близлежащую лесистую береговую линию, когда большое двуногое существо, покрытое мехом, выходит из леса и несколько секунд идет по открытой части берега, пока снова не скрывается в деревьях.

Примечательно, что предполагаемый Снежный человек может похвастаться окраской, которая позволяет ему в значительной степени сливаться с окружающей средой, и он ритмично и широко размахивает руками практически также как знаменитый бигфут из фильма Паттерсона-Гимлина.

В отличие от многих предполагаемых видеороликов о Снежном человеке, которые в основном представляют собой некую темную движущуюся каплю в темном лесу, отснятый материал показывает несомненно двуногую фигуру, которую можно отчетливо видеть примерно шесть секунд, что довольно долго для того, чтобы получить представление о неуловимом криптиде.

Более скептически настроенные пользователи могут возразить, что животное на видео может является медведем, ходящим на двух ногах, хотя это объяснение несколько натянуто в свете того, насколько плавно движется это существо.

Другое объяснение, которое нельзя сбрасывать со счетов, заключается в том, что видео представляет собой хорошо продуманную мистификацию, либо созданную на месте с использованием человека в костюме, либо с помощью цифровых манипуляций.