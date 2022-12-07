 

Бросившая Газманова жена объявила о распаде семьи: Угнетающее чувство

07.12.2022, 5:50, Разное
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Знаменитый артист после одного неудачного брака нашел счастье с дизайнером Мариной Муравьевой, которая после брака взяла фамилию мужа. Супруги, судя по их совместным выходам в свет, многочисленным фото и видео, души друг в друге не чают. Хотя злые языки упорно разводят Олега Газманова с возлюбленной.

Марина Газманова нередко рассказывает своим поклонникам о том, как счастлива в браке с певцом, а также делится трогательными фотографиями. Семейство очень много времени проводит вместе, но на этот раз им пришлось расстаться – 53-летняя звезда бросила своего мужа и отправилась проводить первые зимние деньки на курорте в Греции.

Солнце, море и шикарные восходы и закаты, кажется, натолкнули супругу Олега Газманова на рассуждения. Дизайнер написала пост о доверии к миру и людям, над которым она, как оказалось, работает всю жизнь. Светская львица объявила о распаде семьи, который мог бы произойти, не будь у нее этого важного качества.

“…когда настороженность переходит все допустимые границы, ты смотришь на все и всех с таким угнетающим чувством как недоверие. Так эта тьма чуть не поглотило все мои мечты о семье и любви”, – откровенно призналась она.

Но постоянная работа дала свои плоды. Сейчас у Марины прекрасный брак и чудесный сын. Миру она открылась, а вот, что касается доверия к людям, то с этим у нее не всегда все гладко. “Пока моя ахиллесова пята”, – так описала ситуации жена Олега Газманова.


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