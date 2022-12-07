 

Три тысячи лет желаний

07.12.2022, 5:50, Разное
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Британская лингвистка Алетея прилетает из Лондона в Стамбул, чтобы прочитать курс лекций по нарративу. Уже в аэропорту женщина начинает видеть загадочных существ, а когда в одной из многочисленных сувенирных лавочек покупает стеклянную бутылочку и пытается её отмыть, перед ней возникает самый настоящий джинн. Алетея не торопится загадывать три желания, ей интереснее послушать его историю и Джинн начинает свой рассказ.

Перед зрителем предстает современная интерпретация арабских сказок. Все беды героя Эльбы идут от любви к женщинам, не считавших его верным другом. Персонаж пережил за многие годы заточения и от этого как никто знает цену желаниям.

Героиня Тильды Суинтон одинока по натуре и в жизни. Походу фильма зритель проходит через все аспекты и трудности жизни Джинна. И жизнь Алетеи становится не так важна и интересна, чем мысли и рассказы о чужих ошибках и проблемах. Тут-то и проявляется ее ощущение мира, как учёного – в поисках фактов о прошлом, где современность и личные переживания и проблемы уходят на задний фон.

Тильде Суинтон удалось передать всю мудрость и чопорность собственных убеждений. Алитея забывает, что каждый человек может чего-то желать. Все факты, которые она находит в книгах – результат этих иногда неоправданных желаний. Джин же выступает в роли напоминателя, стараясь вернуть героиню в современный мир, а не витать лишь в сказках, мифах и научных “облаках”.

В конечном итоге благодаря перемещению из настоящего в прошлое и обратное, у Джорджа Миллера, известного своими фильмами о путешествиях Безумного Макса в постапокалиптических пустынях , удалось создать современную восточную сказку о добре и зле. После просмотра складывается понимание, что за любое желание необходимо платить и иногда цена может вас удивить. Так Алитея сталкивается с осознанием себя и своих проблем, а Джин, тоже пожелавший рассказать свою историю, сталкивается с непониманием.


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