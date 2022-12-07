Ученые: Древняя инопланетная жизнь находится под поверхностью Марса

Обнаружение вулканической активности на Марсе означает, что источник тепла под поверхностью Марса может обеспечивать именно те условия, которые необходимы для микробной жизни, пишет Nature Astronomy.

Десятилетия назад ученые полагали, что на Марсе может быть жизнь, однако новые исследования подтверждают идею о том, что в древности инопланетяне могли жить глубоко под поверхностью Марса.

Под северными равнинами Красной планеты ученые обнаружили гигантский резервуар расплавленной породы протяженностью 4000 километра, обеспечивающий именно те условия, в которых, как известно, микробы процветают на Земле.

Открытие этой вулканически нагретой среды стало самой обнадеживающей новостью для исследователей, которые ищут жизнь в Солнечной системе.

Соавтор нового исследования, профессор Джефф Эндрюс-Ханна сказал: «Микробы на Земле процветают в подобных условиях. Это может быть правдой и на Марсе».

Его коллега Доктор Адриан Броке добавил: «В нашем исследовании представлены многочисленные свидетельства, указывающие на присутствие колоссального активного мантийного шлейфа на современном Марсе».

Марс долгое время считался геологически «мертвой» планетой, так как за последние 3 миллиарда лет на ней не было землетрясений или вулканической активности. Новое исследование предполагает, что четвертая планета от Солнца очень даже живая.

Профессор Эндрюс-Ханна сказал: «У нас есть убедительные доказательства активности мантийных шлейфов на Земле и Венере. Но это неожиданно для такой холодной планеты, как Марс».

Теперь ученые пришли к выводу, что на Марсе всё еще продолжается вулканическая активность, которая потенциально создает благоприятные условия для микробной жизни.

Доктор Броке сказал: «Огромная вулканическая активность в начале истории планеты привела к образованию самых высоких вулканов в Солнечной системе и покрыла большую часть северного полушария вулканическими отложениями».

Регион Элизиум Планития находится близко к экватору Красной планеты. В отличие от других вулканических регионов на Марсе, которые не проявляли заметной активности в течение миллиардов лет, за последние 200 миллионов лет здесь произошли крупные извержения.

Профессор Эндрюс-Ханна сказал, что ранее группа исследователей обнаружила в регионе Элизиум Планитиа доказательства самого молодого извержения вулкана из известных ученым.

«Это был небольшой выброс вулканического пепла около 53 000 лет назад, что по геологическому времени, по сути, вчерашний день», – сказал она.

Доктор Броке сказал: «Мы знаем, что на Марсе нет тектоники плит, поэтому мы исследовали, может ли активность, которую мы наблюдаем в регионе Cerberus Fossae, быть результатом мантийного шлейфа».

Исследователи получили данные сейсмических данных, записанных посадочным модулем InSight, который приземлился на Красной планете четыре года назад. Выяснилось, что InSight приземлился прямо на вершине активного мантийного шлейфа.

Открытие, о котором сообщается в Nature Astronomy, выходит за рамки объяснения загадочной сейсмической активности на Марсе.