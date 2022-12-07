Мнение: О тяжёлых решениях у Донецка и Луганска… Опять интриги и трусость?

Этого не прозвучит ни сегодня, ни завтра в ежедневных брифингах официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова. И в сводки на стол президенту не попадёт. «Бои местного значения» как бы. Однако же, кто хочет узнать — всё узнает.

Дело было под Сватово. Ещё вчера…

Но началось все на несколько недель раньше, когда в состав одной из маршевых рот N-ской мотострелковой бригады 1-го корпуса НМ ДНР был зачислен 51-летний гранатомётчик. Вот он, на фото.

Примерно месяц «полковник на должности рядового» по неизвестным причинам пытался исполнять обязанности начштаба N-ского батальона N-ского стрелкового полка — правда, лишь на полигоне, а затем в пункте временного расположения полка в районе н.п. Сватово. Это, конечно, не «передний край», но снаряды противника туда изредка долетали. Покрутившись там и сделав известное «селфи в землянке», новобранец убыл на пункт постоянной дислокации. Где настал черёд «тяжёлых решений». Дальнейшее покрыто некоторым туманом, так что остаётся лишь Конпроцитировать рассказ из первых рук.

«В рамках выполнения обязанностей НШ батальона, в конце ноября я с некоторым недоумением выяснил, что не просто не состою в должности в своем батальоне, но и вообще никак не числюсь в штатах N-ского полка. Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады меня тоже давно нет… В результате ещё с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону… [Это] сделало дальнейшее моё пребывание в N-ском полку невозможным… Мне осталось только сдать незаконно выданные мне автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы… и отбыть куда считаю нужным. Я вернулся в Москву». ©

История некрасивая. Прежде всего тем, что «герой», бивший себя пяткой в грудь и требовавший зачисления в штат любой воинской части хоть рядовым, сначала дезорганизовывал работу командования в/ч, в которой состоял гранатомётчиком, а затем, после нескольких дней даже не на передовой, а просто в «прифронтовой» зоне, банально свалил в самоволку в Москву вместо того, чтобы требовать исправить сиьуацию и вернуться к обязанностям гранатомётчика согласно штатному расписанию. Таковы факты, а их объяснения в ТГ-канале персонажа — всего лишь его объяснения.

Конечно, всё это теоретически могло стать результатом «интриг» и «козней». Но может быть и другое объяснение. Вернувшись в Донецк спустя восемь лет, побывав на полигоне и пообщавшись с военными, «нюхнувшими пороха», проведя всего 10 дней уже не в глубоком, а в оперативном тылу, бывший «герой Новороссии» Игорь Гиркин-Стрелков — вы ведь узнали его на фото, правда? — лично убедился, насколько изменился характер боевых действий, а главное, как усилился противник. Ну и осознал, что стримить в Ютуб куда безопаснее, даже если ругать Генштаб, Минобороны и Верховного по 10 раз на дню. За такое HIMARS не прилетит…

Что ж, ещё одним «героем» стало меньше. Но можно ли сказать, что даже с клеймом дезертира Игорь Стрелков — всё?

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