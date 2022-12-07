 

Заряжаются сами — в Швеции начали выпуск гаджетов, которым не нужны розетки

07.12.2022, 5:19, Разное
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Шведская компания Exeger создаёт самозаряжающиеся гаджеты. Как передаёт NTD, устройства поглощают свет как от солнечных лучей, так и от настольных ламп, а это означает, что, к примеру, владельцам наушников, возможно, больше никогда не придётся их заряжать.

Эта жидкая полоска наполнена солнечными элементами. Очень скоро она застынет и станет частью наушников. Шведская компания Exeger создаёт самозаряжающиеся гаджеты. Для них подходит любой источник света: как солнечные лучи, так и настольная лампа.

ДЖОВАННИ ФИЛИ, основатель Exeger: Мы можем напечатать её нужного размера, чтобы она подошла для любого гаджета. То есть любой продукт может быть самозаряжающимся.

Источник питания под названием Powerfoyle поглощает свет и преобразует его в электрическую энергию. А это означает, что, к примеру, владельцам наушников, возможно, больше никогда не придётся их заряжать.

Эти, кстати, компания создала в сотрудничестве с Adidas и шведским аудиобрендом Urbanista.

ДЖЕЙМС ГАРДНЕР, профессор электрохимии: Они нашли прекрасное применение. Думаю, для устройств, которым нужно немного энергии, будет работать отлично.

Впрочем, эксперты отмечают, что на зарядку, например, телефона потребуется очень много энергии, и, соответственно, времени.

ДЖЕЙМС ГАРДНЕР: По той же причине вы не ставите солнечные батареи на электромобилях, верно? У них большая площадь поверхности, но даже если так, они зарядятся именно на объём имеющихся батарей.

Впрочем, в Exeger уверены, что смогут произвести революцию в сфере электроники меньшего размера.

ДЖОВАННИ ФИЛИ: Всё работает от батарей, все «умные» устройства в «умных» домах и зданиях: от штор до всех датчиков, включая пожарную сигнализацию, домашнюю сигнализация. Это миллиарды батарей в год, которые мы можем заменить.

Сейчас компания работает над шестью продуктами, включая три вида наушников, коммуникационную гарнитуру, собачий ошейник и велосипедный шлем.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2022 года.


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