Прокремлевское мнение: гегемония Америки будет разрушена, а в мире будет установлено истинное равенство и справедливость

США с таким упорством и энергией продвигают теорию о «китайской угрозе» потому, что не в силах остановить собственный упадок. Однако, как пишет Global Times, союзники проявляют всё меньше желания слепо следовать за Вашингтоном, в результате чего ему будет всё труднее реализовывать свои иллюзии. В конечном итоге в ближайшее десятилетие будет разрушена жестокая гегемония Америки, и в мире будет установлено истинное равенство и справедливость.



AP

Дискредитируя Китай и пытаясь поссорить его с другими странами, американские политики зачастую демонстрируют своё неприкрытое стремление сохранить гегемонию США. Как пишет Global Times, выступая с речью на Рейгановском форуме национальной обороны, министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон не позволит Китаю «перекраивать регион и международный порядок». Он добавил, что предстоящие несколько лет станут «определяющими для перспектив безопасности в регионе».

Как отмечает издание, справедливости ради надо сказать, что заявления Остина весьма банальны, поскольку они отражают точку зрения Америки на Китай, которой она придерживается уже давно, называя Пекин «самым серьёзным геополитическим вызовом» для себя. На это указывается и в Национальной стратегии безопасности США. Однако стоит отметить, что Остин в своём выступлении шесть раз употребил фразу «решающее десятилетие». Именно так американский президент Джо Байден охарактеризовал предстоящие десять лет, говоря о соперничестве США и Китая.

«Становится ясно, насколько обеспокоен и встревожен Вашингтон, стремясь сдержать Поднебесную, пока не поздно», — пишет издание.

Соединённые Штаты уже давно называют Китай противником существующей региональной и мировой системы. Они оказывают влияние на китайское географическое окружение и пытаются провоцировать трения и споры между КНР и её соседями. Америка постоянно подчёркивает этот момент на двусторонних и многосторонних форумах, проходящих в различных частях света, пытаясь навязать другим странам нужное ей представление о Китае.

Американские политики критикуют Пекин за его «усиливающуюся волю и мощь, которые позволяют ему менять регион и международный порядок» Но это не более чем отговорка, чтобы оправдать попытки Вашингтона сохранить свое мировое господство, поскольку на самом деле «порядок», о котором говорят США, — это американская гегемония.

Вашингтон, считает, что любая страна, становясь сильнее, неизбежно будет стремиться к гегемонии. Он применяет свою логику и к Китаю тоже, хотя это мирное государство. США считают, что, действуя более напористо, Поднебесная создает угрозу господствующему положению Америки в мире. В то же время Штаты старательно вовлекают в свои замыслы союзников, не брезгуя порой силой принуждения.

Но сегодня, когда разрыв в силе и влиянии между двумя державами сокращается, американские союзники проявляют всё меньше желания слепо следовать за Вашингтоном, в результате чего ему будет всё труднее реализовывать свои иллюзии. На самом деле США с таким упорством и энергией продвигают теорию о «китайской угрозе» потому, что они не в силах остановить собственный упадок. Теперь всё больше стран начинают осознавать, что так называемый мировой порядок — это целиком и полностью результат глобального господства США, который предназначен для защиты американских интересов.

Например, в ходе украинского конфликта Вашингтон постоянно призывает ЕС оказывать давление на Россию, а с другой стороны, вступает в жестокую конкуренцию с целью ослабления европейской экономики. В результате доверие союзников и мирового сообщества к США продолжает разрушаться, как и американская гегемония, маскирующаяся под «основанный на правилах международный порядок».

Как заключает Global Times, если предстоящее десятилетие и станет решающим, то только в одном: в этот период будет разрушена жестокая гегемония Америки, а в мире будет установлено истинное равенство и справедливость. При подлинном международном порядке Устав ООН должен работать по-настоящему, обеспечивая построение человеческого сообщества с общим будущим, но не системы, которая будет основана на власти Вашингтона с его длинными руками.